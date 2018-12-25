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۴ دی ۱۳۹۷، ۱۱:۳۴

فرمانده انتظامی استان زنجان خبر داد:

کشف ۷۲ کیلو تریاک در آزادراه زنجان به قزوین

کشف ۷۲ کیلو تریاک در آزادراه زنجان به قزوین

زنجان- فرمانده انتظامی استان زنجان گفت: ماموران انتظامی استان زنجان از دو دستگاه سواری در آزادراه زنجان به قزوین ۷۲ کیلو تریاک کشف و ضبط کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ رحیم جهانبخش گفت: مأموران انتظامی استان زنجان از دو دستگاه سواری در آزادراه زنجان به قزوین ۷۲ کیلو تریاک کشف و ضبط کردند.

وی اظهار کرد: این مواد مخدر در دو دستگاه سواری سمند و وانت نیسان جاسازی‌ شده بود و ۲ نفر در این خصوص دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند. 

فرمانده انتظامی استان زنجان به کشفیات مواد مخدر در استان زنجان اشاره کرد و افزود: کشفیات مواد مخدر در استان زنجان  امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۰ درصد افزایش دارد و بیشترین مواد مخدر کشف‌شده طی این بازه زمانی در استان زنجان مواد مخدر از نوع تریاک و هروئین بوده است.

جهانبخش تأکید کرد: مبارزه با پدیده شوم مواد مخدر نیازمند عزم همگانی است و در کاهش این بلای خانمان‌سوز همه دستگاه‌های اجرایی فرهنگی اقدامات لازم را در دستور کار قرار دهند.

کد مطلب 4494701

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