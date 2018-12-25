کشف ۷۲ کیلو تریاک در آزادراه زنجان به قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ رحیم جهانبخش گفت: مأموران انتظامی استان زنجان از دو دستگاه سواری در آزادراه زنجان به قزوین ۷۲ کیلو تریاک کشف و ضبط کردند.

وی اظهار کرد: این مواد مخدر در دو دستگاه سواری سمند و وانت نیسان جاسازی‌ شده بود و ۲ نفر در این خصوص دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی استان زنجان به کشفیات مواد مخدر در استان زنجان اشاره کرد و افزود: کشفیات مواد مخدر در استان زنجان امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۰ درصد افزایش دارد و بیشترین مواد مخدر کشف‌شده طی این بازه زمانی در استان زنجان مواد مخدر از نوع تریاک و هروئین بوده است.

جهانبخش تأکید کرد: مبارزه با پدیده شوم مواد مخدر نیازمند عزم همگانی است و در کاهش این بلای خانمان‌سوز همه دستگاه‌های اجرایی فرهنگی اقدامات لازم را در دستور کار قرار دهند.