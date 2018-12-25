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۴ دی ۱۳۹۷، ۱۰:۰۹

مدیر امور آب و فاضلاب روستایی اسدآباد خبر داد:

بهره برداری شبکه آبرسانی روستای «سیراوند» همزمان با دهه فجر

بهره برداری شبکه آبرسانی روستای «سیراوند» همزمان با دهه فجر

اسدآباد - مدیر امور آب و فاضلاب روستایی شهرستان اسدآباد از افتتاح شبکه آبرسانی روستای «سیراوند» با هزینه کرد ۵۰۰ میلیون تومان همزمان با دهه فجر سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، احد احدی ایمان صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به فرسودگی شبکه آبرسانی روستای سیراوند گفت: در راستای اصلاح این شبکه همزمان با استاندارد سازی انشعابات، اجرای ۶ کیلومتر شبکه آبرسانی نیز در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: شبکه آبرسانی روستای سیراوند تحت پوشش مجتمع ملی النجه گنجه است و اجرای پروژه ۵۰۰ میلیون تومان هزینه داشت.

احدی ایمان با اشاره به اینکه شبکه آبرسانی روستای سیراوند در دهه فجر سال جاری به بهره برداری می رسد، اظهار کرد: با اجرای پروژه، کاهش هدررفت آب، کاهش کارکرد الکتروپمپ و کاهش هزینه نگهداری را ضمن افزایش رضایتمندی مشترکین شاهد خواهیم بود.

 وی عنوان کرد: در روستای سیراوند با ۵۳۱ نفر جمعیت و ۶۳ خانوار، تا کنون ۱۷۰ انشعاب استاندارد سازی شده است.

مدیر امور آب و فاضلاب روستایی شهرستان اسدآباد همچنین ضمن اشاره به اجرای پروژه مخزن آبرسانی روستای چنارعلیا، گفت:این مخزن با حجم ۵۰۰ متر مکعب با اعتبار ۴۵۰ میلیون تومان هم اکنون در حال اجرااست که با اتمام کار مخزن مذکور ۲ هزارو ۲۰ نفر از جمعیت روستای چنار علیا را تحت پوشش قرار می دهد.

وی توضیح داد: از آنجا که مخزن پیشین به لحاظ حجم و ارتفاع پاسخگوی نیاز مشترکین روستا نبود لذا احداث مخزن جدید در دستور کار قرار گرفت و در هفته دولت سال آتی به بهره برداری می رسد.

کد مطلب 4494703

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