به گزارش خبرنگار مهر، کونگ فو از جمله فدراسیون هایی است که از ماه ها پیش با سرپرست اداره می شود با این حال وزارت ورزش تا به امروز ورودی به مدیریت این فدراسیون و تعیین تکلیف آن با برگزاری مجمع انتخاباتی نداشته است.

رضا حیدری که سال ۹۲ در رقابت با ۶ کاندیدای دیگر، موفق به کسب حداکثر آرای مجمع انتخاباتی فدراسیون کونگ فو شد، ماه هاست که به عنوان سرپرست به مدیریت خود در این فدراسیون ادامه می دهد. دوره چهارساله ریاست حیدری در فدراسیون کونگ فو بهمن ماه سال گذشته به پایان رسید با این حال وی همچنان در این فدراسیون حضور دارد و امور مربوط به آن را مدیریت می کند.

حالا که نزدیک به یک سال از پایان دوره قانونی فعالیت رئیس فدراسیون کونگ فو می گذرد، وزارت ورزش برگزاری انتخابات این فدراسیون را در برنامه قرار داده است.

این وزارتخانه در اولین گام به دنبال انتصاب گزینه ای به عنوان دبیر مجمع انتخاباتی برای فدراسیون کونگ فو است. معمولا دبیران فدراسیون ها اولین گزینه برای بر عهده گرفتن این مسئولیت (دبیر مجمع انتخاباتی) هستند البته در صورتیکه آنها قصدی برای ورود به انتخابات نداشته باشند اما ظاهرا دبیر فدراسیون کونگ فو قصد دارد کاندیدای انتخابات پیش روی این فدراسیون شود به همین دلیل وزارت ورزش باید گزینه دیگری را به عنوان دبیر مجمع انتخاباتی کونگ فو معرفی کند.

بعد از انتصاب و معرفی دبیر مجمع انتخاباتی فدراسیون کونگ فو، مهلت ۱۰ روز کاری برای ثبت نام از کاندیداهای این فدراسیون مشخص می شود.

وزارت ورزش در نظر دارد در صورت مشخص شدن زودهنگام دبیر مجمع انتخاباتی فدراسیون کونگ فو، ثبت نام از کاندیداهای این فدراسیون را از هفته آینده آغاز کند.

بدین ترتیب دوره ریاست - سرپرستی رضا حیدری که حدود ۵ سال از آن می گذرد، بالاخره رو به اتمام است.

به گزارش خبرنگار مهر، وزارت ورزش از یکشنبه هفته گذشته نیز نام نویسی از کاندیداهای دو فدراسیون جودو و ووشو را آغاز کرد. از شنبه گذشته هم ثبت نام کاندیداهای فدارسیون کاراته آغاز شد.