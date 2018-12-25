به گزارش خبرنگار مهر، رایزنی فرهنگی ایران در آلمان در تازه‌ترین خبر ارسالی خود برای خبرگزاری مهر نوشته است: ابتکار نسخه‌های خطی علمی اسلامی پروژه مشترک موسسه ماکس‌پلانک برلین و موسسه مطالعات اسلامی در دانشگاه مک ‌گیل مونترال است. دست‌ اندرکاران این پروژه سعی دارند تا اطلاعات مفیدی درباره همه نسخه‌های خطی اسلامی در رشته‌های مرتبط با علوم ریاضی مانند نجوم، ریاضیات، فیزیک نور، ‌جغرافیای ریاضی، موسیقی، مکانیک و سایر رشته‌های مرتبط جمع‌آوری کنند و سپس آنها را در اختیار عموم قرار دهند. این نسخه‌های خطی مربوط به قرن‌های هشتم تا نوزدهم میلادی است و عموما به زبان‌های عربی، ترکی و فارسی نوشته شده است. در این پروژه، همچنین اطلاعات کاملی درباره نویسندگان اسلامی و آثار آنان جمع‌آوری می‌شود.

براساس اطلاعاتی که بر روی سایت «ابتکار نسخه‌های خطی علمی اسلامی» قرار گرفته، آثار نویسندگان و نسخه‌های خطی که در حال حاضر در دسترس عموم قرار دارد،‌ محدود به دوره قبل از سال‌ ۱۳۵۰ میلادی است. علاوه بر این، حتی اطلاعات و آثار مربوط به نویسندگان قرن چهاردم میلادی نیز هنوز کامل نشده است و اشکالاتی در این بانک اطلاعاتی به چشم می‌خورد که گفته می‌شود به تدریج حل خواهند شد. همچنین، همان‌طور که قبلا هم اشاره شد، تنها نسخه‌های خطی مرتبط با علوم ریاضی بر روی این سایت قرار دارد و بنابراین نسخه‌های خطی مربوط به رشته‌های پزشکی، فلسفه و غیره در این سایت دیده نمی‌شود.

با این وجود، در این سایت، علاوه بر متون و اطلاعات مرتبط با نویسندگان، تصاویر نسخه‌های خطی نیز وجود دارد که می‌تواند جذابیت زیادی برای علاقمندان به علوم ریاضی داشته باشد. البته به دلیل قوانین مالکیت معنوی، فعلا امکان انتشار تمام تصاویر برای عموم امکان‌پذیر نیست و علاقمندان تنها می‌توانند تصاویر نسخه‌هایی را ببینند که در کتابخانه دولتی برلین موجود است.

استفاده از این بانک اطلاعاتی ساده است. علاقمندان با ورود به سایت می‌توانند درباره اثر و یا نویسنده موردنظر خود به جستجو بپردازند. همچنین بخشی برای جستجوی تصاویر نسخه‌های خطی در این سایت وجود دارد.