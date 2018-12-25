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۴ دی ۱۳۹۷، ۱۰:۱۴

در پی حادثه آتش سوزی مدرسه در زاهدان صورت گرفت؛

معرفی ۱۱ نفر از کارکنان آموزش و پرورش به کمیته تخلفات اداری

معرفی ۱۱ نفر از کارکنان آموزش و پرورش به کمیته تخلفات اداری

زاهدان - مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان گفت: در ارتباط با پرونده حادثه آتش سوزی مدرسه «اسوه حسنه» زاهدان تعداد ۱۱ نفر از کارکنان آموزش و پرورش به تخلفات اداری معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان، علیرضا نخعی اظهار داشت: در ارتباط با پرونده حادثه مرکز پیش دبستانی و ابتدایی غیردولتی «اسوه حسنه» ناحیه دو زاهدان تعداد ۱۱ نفر از کارکنان آموزش و پرورش به تخلفات اداری معرفی شده اند که به زودی رای در مورد آنان صادر خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان افزود: تحقیق و تفحص در خصوص ابعاد مختلف این پرونده همچنان ادامه داد

وی از تهیه بیش از ۴۵۰۰ تیوست استاندارد به دستور وزیر آموزش و پرورش خبر داد و گفت: بحث استاندارد سازی فضاهای آموزشی به لحاظ سرمایشی و گرمایشی به صورت ویژه در حال انجام است.

کد مطلب 4494710

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