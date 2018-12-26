با امکانات محدود نباید انتظار نتایج درخشان داشته باشند

ملی پوش تیم فوتبال سپاهان بانوان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره سطح کیفی رقابت‌های لیگ برتر در فصل جاری گفت: نسبت به سال‌های گذشته سطحی کیفی لیگ افزایش داشته و حدود ۵-۶ تیم متحول و مدعی در رقابت‌ها حضور دارند. در شروع مسابقات دو بازی سخت با تیم‌های ملوان و راه یاب ملل داشتیم که موفق شدیم ملوان را شکست اما مقابل راه یاب نتیجه را واگذار کردیم. هنوز فرصت جبران وجود دارد و مطمئن باشید با قدرت به کارمان ادامه و در صدد جبران امتیاز از دست رفته هستیم چرا که هدف سپاهان قهرمانی است.

الهام فرهمند درباره دیدار با راه یاب ملل افزود: در شروع بازی دیر به خودمان آمدیم و در یک غافلگیری در دقایق ابتدایی، گل را دریافت کردیم، پس از آن هرچه تلاش کردیم نشد، هم بد اقبال بودیم و هم خوب کار نکردیم. چندین موقعیت گل داشتیم که همه به تیرک اصابت کرد و بد شانسی آوردیم.

وی درباره هدف قهرمانی تیم سپاهان تاکید کرد: تمام تلاش خود را برای قهرمانی در لیگ خواهیم کرد. لغزشی داشتیم که مطمئنا سایر رقبا نیز در ادامه راه این لغزش را خواهند داشت، سعی ما بر این است تا از لغزش حریفان استفاده و شکست را جبران کنیم.

فرهمند درباره مصدومیت در تمرینات تیم ملی گفت: در تمرین روز یکشنبه از ناحیه مچ پا دچار آسیب شدم که خیلی جدی نیست و امیدوارم به بازی روز جمعه برسم.

ملی پوش فوتبال بانوان درباره حضور تیم ملی در مرحله دوم رقابت‌های انتخابی المپیک ۲۰۲۰ گفت: قرعه کشی مسابقات هنوز انجام نشده است. قطعا کار بسیار سختی در پیش داریم، تمام تلاشمان صعود از مرحله دوم است ولی برای تحقق این هدف به یک سری امکانات و شرایط نیاز داریم. برگزاری بازی‌های دوستانه با تیم‌های قدرتمند بسیار مهم است تا بتوانیم خود را محک و خواسته‌های کادر فنی را در زمین اجرا کنیم. امیدوارم این اتفاق رخ دهد و بازی های دوستانه خوبی برای تیم ملی تدارک دیده شود. اگر بازی‌های تدارکاتی خوبی برای تیم ملی پیش بینی شود می توانیم از مرحله دوم رقابت‌ها صعود کنیم.

فرهمند به دیدارهای دوستانه با تیم جوانان اشاره و گفت: برگزاری دیدار دوستانه با تیم زیر ۱۹ سال بیش‌تر به نفع جوانان بود، به هرحال آنها جوان‌تر و کم تجربه‌تر هستند و به راحتی می توانستیم مقابل آنها نتیجه کسب کنیم، برعکس بازی مقابل تیم‌های قدرتمند آسیا و جهان بسیار می تواند به تیم ملی در کسب نتایج در میادین مهم کمک کند.

وی با اشاره به نتایج تیم ملی فوتسال ادامه داد: امکانات خوبی در اختیار تیم ملی فوتسال قرار گرفت. تیم ملی فوتسال در مسابقات جام جهانی کوچک شرکت کرد و دیدارهای تدارکاتی خوبی با تیم های قدرتمند برگزار کرد و در نهایت نیز قهرمان آسیا شدند. خواسته ما این است تا شرایط برای تیم ملی فوتبال نیز مهیا شود.

ملی پوش فوتبال بانوان افزود: مسئله دیگر این است که سایر کشورها به فوتبال اهمیت بیش تری نسبت به فوتسال می دهند و بیش ترین سرمایه گذاری بر روی فوتبال است. تیم هایی مانند کره جنوبی، ژاپن، چین و سایر کشورها مسابقات تدارکاتی خوب و امکانات ویژه ای در اختیار دارند. امیدوارم این اتفاق برای تیم ملی ما نیز رخ دهد. تا زمانیکه امکانات محدود در اختیار کادرفنی قرار گیرد نباید انتظار کسب نتایج درخشان از تیم ملی داشت. قرار نیست ما کم کاری کنیم، تمام توان و تلاش خود را به کار خواهیم بست ولی انتظار حمایت داریم.