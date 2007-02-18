  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۹ بهمن ۱۳۸۵، ۱۳:۰۵

در گفتگو با مهر عنوان شد:

سپری شدن 6 ماه از صدور گواهینامه "ب 1 یکساله" شرط دریافت المثنی

سپری شدن 6 ماه از صدور گواهینامه "ب 1 یکساله" شرط دریافت المثنی

رئیس مرکز صدور گواهینامه پلیس راهور ناجا از آغاز صدور گواهینامه المثنی "ب 1 یکساله" در مراکز پلیس +10 ، از 23 بهمن امسال خبر داد.

سرهنگ حسن رضایی مجد در گفتگو با خبرنگار مهر ، پیرامون شرایط دریافت گواهینامه المثنی "ب 1 یکساله" اظهار داشت: براساس ماده 34 آئین نامه راهنمایی و رانندگی مصوبه سال 1384 در صورتی که گواهینامه ب 1 یکساله فردی مفقود شود ، سپری شدن 6 ماه از تاریخ صدور گواهینامه راهنمایی و رانندگی متقاضی صدور المثنی الزامی است.

وی افزود: از ابتدای صدور گواهینامه "ب 1 یکساله" تا پیش از ابلاغ این طرح ، در صورت مفقود شدن این گواهینامه، متقاضیان صدور المثنی به مراکز ما مراجعه اما به دلیل نداشتن دستورالعمل قادر به پاسخگویی به متقاضیان نبوده و عملا امکان دریافت المثنی وجود نداشت.

رئیس مرکز صدور گواهینامه پلیس راهور ناجا یادآور شد: دستورالعمل این طرح 15 بهمن به تمامی دفاتر پلیس + 10 ابلاغ و اجرای آن از 23 بهمن 85 در تمامی این دفاتر آغاز شده است. 

کد مطلب 449472

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها