سپری شدن 6 ماه از صدور گواهینامه "ب 1 یکساله" شرط دریافت المثنی

سرهنگ حسن رضایی مجد در گفتگو با خبرنگار مهر ، پیرامون شرایط دریافت گواهینامه المثنی "ب 1 یکساله" اظهار داشت: براساس ماده 34 آئین نامه راهنمایی و رانندگی مصوبه سال 1384 در صورتی که گواهینامه ب 1 یکساله فردی مفقود شود ، سپری شدن 6 ماه از تاریخ صدور گواهینامه راهنمایی و رانندگی متقاضی صدور المثنی الزامی است.

وی افزود: از ابتدای صدور گواهینامه "ب 1 یکساله" تا پیش از ابلاغ این طرح ، در صورت مفقود شدن این گواهینامه، متقاضیان صدور المثنی به مراکز ما مراجعه اما به دلیل نداشتن دستورالعمل قادر به پاسخگویی به متقاضیان نبوده و عملا امکان دریافت المثنی وجود نداشت.

رئیس مرکز صدور گواهینامه پلیس راهور ناجا یادآور شد: دستورالعمل این طرح 15 بهمن به تمامی دفاتر پلیس + 10 ابلاغ و اجرای آن از 23 بهمن 85 در تمامی این دفاتر آغاز شده است.