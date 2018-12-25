۵۳۸ هزار تن کالا از گمرکات مازندران صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن خیریان پور با تأکید بر اینکه مازندران با تولید سالانه حدود هفت میلیون تن انواع محصولات کشاورزی از جمله مرکبات ، کیوی ، لبنیات ، گل و گیاه ، گوجه فرنگی ، خیار و انواع محصولات گلخانه ای ، گیاهان دارویی ، محصولات شیلاتی ، گل و گیاه و صنایع دستی می تواند صادرات قابل توجهی به کشورهای هدف داشته باشد و بر اساس هدف گذاری انجام شده مبنی بر ارتقاء صادرات مازندران به سه میلیارد دلار تا پایان برنامه ششم می طلبد همه دست اندرکاران به ویژه تشکل های بخش خصوصی برای تحقق برقراری حمل بار کارگو همکاری و اقدام کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مازندران به اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی و خانه صنعت و معدن استان مأموریت داد در گام اول حجم و توان کالاهای صادراتی مازندران و استانهای همجوار را برای استفاده از حمل بار به صورت کارگو از طریق فرودگاه ساری را برآورد و پس از ارزیابی به مدیرکل فرودگاه های استان مازندران برای اقدامات بعدی اعلام نمایند. همچنین به مدیرکل فرودگاه های مازندران برای مهیا سازی زیرساختهای حمل بار به صورت کارگو در فرودگاه ساری از جمله باسکول، انبار، سامانه جامع، سردخانه و غیره هماهنگی و اقدامات لازم را معمول و همچنین اداره کل گمرکات استان مازندران و نمایندگی وزارت امور خارجه پیش بینی های لازم را انجام دهند.

خیریانپور اعلام کرد : در ۹ ماهه سالجاری به میزان ۵۳۸ هزار و ۶۰۰ تن انواع محصولات به ارزش ۳۳۹ میلیون دلار از گمرکات مازندران صادرات انجام شده است این درحالی است که علیرغم افزایش چشمگیر صادرات نسبت به سال قبل باید گفت قطعا میزان صادرات استان مازندران به مراتب خیلی بیشتر از اینها بوده و عمده صادرات تولیدات و محصولات استان مازندران از گمرکات استانهای دیگر کشورمان به سایر کشورهای هدف صادر شده که در آمارهای صادرات استان مازندران مندرج نیست.