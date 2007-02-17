تا آخرین لحظه برای کسب نتیجه تلاش کردیم/ اشتباهات داور در عملکرد بازیکنان تیم تاثیر داشت

به گزارش خبرنگار مهر، سرمربی تیم فوتبال صباباتری تهران که پس از شکست تیمش برابر پاس درجمع خبرنگاران سخن می گفت، ضمن بیان مطلب فوق افزود: در این بازی هرگز از لحاظ تاکتیکی و بدنی از حریف عقب نیفتادیم و تا آخرین لحظه هم برای کسب نتیجه تلاش کردیم اما در نهایت به نتیجه دلخواه دست پیدا نکردیم.

وی ادامه داد: بازیکنان ما در اجرای تاکتیکهای در نظر گرفته شده موفق بودند اما از فرصتهای بدست آمده به خوبی استفاده نکردند و موقعیتهای زیادی را به راحتی از دست بدهند.

ضیایی درپایان در مورد داوری این دیدار تاکید کرد: در مورد قضاوت رحیمی مقدم هیچ نظری نمی دهم ولی بروید از کارشناسان بپرسید که او چه اشتباهاتی انجام داد که این موضوع چقدر از لحاظ تفکری و روحی روی بازیکنان ما تاثیر گذاشت.