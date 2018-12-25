به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری استان یزد، در شصت و هشتمین نشست باشگاه فیلم حوزه هنری یزد، «مادری» اولین فیلم سینمایی رقیه توکلی نویسنده و کارگردان یزدی به نمایش درمیآید و با حضور هنرمندان و اهالی سینما مورد تحلیل و بررسی قرار میگیرد.
این فیلم به تهیهکنندگی سیاوش حقیقی در مدت ۸۳ دقیقه تولید و اسفند ۱۳۹۶ منتشر شده است.
نازنین بیاتی، هانیه توسلی، هومن سیدی، مریم بابونی، ملیسا ذاکری و سجاد اسماعیلی در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند.
داستان «مادری» درباره زندگی دو خواهر است که به تنهایی در شهر یزد با یکدیگر زندگی میکنند؛ با این تفاوت که یکی عشق خود را رها کرده و دیگر عشقش او را رها کرده است. آنها یک تنه روبروی مسائل و مشکلاتی که سر راهشان است، ایستادگی میکنند و حرکتی رو به جلو دارند تا اینکه بروز اتفاقاتی محتوای داستان را بر هم میزند.
دیگر عوامل فیلم را سرمایهگذار و مجری طرح: حمیدرضا صالحیه یزدی، مدیر فیلمبرداری: مرتضی قیدی، مدیر تولید: سیدحسین هادیانفر، صدابردار: محمد شیوندی، موسیقی: ستار اورکی، برنامهریز و دستیار اول کارگردان: سید روزبه سجادی حسینی، طراح گریم: مهرداد میرکیانی، طراح صحنه: محمود کشفیپور، طراح لباس: مهرناز اکبری، تدوین: هایده صفییاری و عکاس: محمدهادی آخوندی تشکیل میدهند.
رقیه توکلی دارای مدرک کارشناسی سینما و کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی از دانشگاه سوره است و فعالیت فیلمسازی خود را از حوزه هنری یزد آغاز کرده و تاکنون بیش از ۲۰ فیلم کوتاه داستانی و مستند ساخته و در بیش از ۲۰۰ جشنواره ملی و بین المللی حضور داشته و جوایز متعددی هم کسب کرده است.
«مادری» دومین تجربه حس خوب با هدف تمجید از فیلمسازان یزدی است که ساعت ۱۸ روز سهشنبه ۴ دیماه در نارنجستان هنر حوزه هنری یزد واقع در ابتدای خیابان آیت الله کاشانی، کوچه آزادی به روی پرده میرود.
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