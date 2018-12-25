به گزارش خبرگزاری مهر، رایزنی فرهنگی ایران در قرقیزستان طی خبری اعلام کرد که سازمان همکاری فرهنگی کشورهای ترک زبان در چارچوب سی و ششمین نشست شورای این نهاد بین‌المللی، شهر «اوش» را به عنوان پایتخت فرهنگی این سازمان در سال ۲۰۱۹ انتخاب کرد.

قرار است در شهر اوش چند مراسم فرهنگی بین‌المللی به میزبانی سازمان مذکور برگزار شود. قرقیزستان برای نخستین بار است که پایتخت فرهنگی کشورهای ترک زبان را بر عهده گرفته و پیش از این ترکیه، قزاقستان، ترکمنستان، آذربایجان و تاتارستان این مسئولیت را بر عهده داشتند.

سازمان همکاری فرهنگی کشورهای ترک زبان سال ۲۰۱۴ را سال «توکتوقول ساتیلغان اف» شاعر قرقیز، سال ۲۰۱۶ را سال «جسوب بالاساقین» زبان شناس قرقیز و سال ۲۰۱۸ را سال «چنگیز آیتماتوف» نویسنده قرقیز اعلام کرده بود. سازمان همکاری فرهنگی کشورهای ترک زبان در سال ۱۹۹۲ با هدف توسعه همکاری بین کشورهای ترک زبان وبرای حفظ آداب و رسوم آنان تأسیس شد. دفتر مرکزی این سازمان در شهر «آنکارا» ترکیه قرار دارد.