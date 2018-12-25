به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تجلیل از برگزیدگان این جایزه که در نخستین دوره، فعلا به انتخاب کتاب سال در حوزه شعر اختصاص یافته است، از ساعت 16:30 تا 19 روز پنجشنبه 6 دی‌ماه جاری در سالن اجتماعات بانک ملی همدان برگزار خواهد شد.

بنا بر گزارش دبیرخانه جایزه ادبی الوند، برای این منظور، گروهی از شاعران و هنرمندان از شهرهای مختلف کشور، در این دو روز میهمان شاعران، هنرمندان و دوستداران فرهنگ همدان خواهند بود؛ که علاوه بر شرکت در مراسم اختتامیه، در محفل‌های دیگری نیز با حضور شاعران همدانی شرکت خواهند کرد.

این گزارش می‌افزاید: در مراسم اختتامیه نخستین دوره جایزه، علاوه بر تندیس ویژه جایزه کتاب سال شعر «الوند» - با طراحی استاد قباد شیوا - به یکی از مجموعه‌های شعر منتشرشده در سال گذشته، تندیس ویژه «انجمن نقد ادبی ایران» نیز به کتاب شعر دیگری اهداء خواهد شد.

در این رویداد ملی، علاوه بر برخی نهادهای خصوصی مرتبط با کتاب، نشریه‌های منطقه‌ای «الوند» و «همدان‌نامه» نیز مشارکت داشته‌اند