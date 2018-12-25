پیام تسلیت رئیس کمیته امداد در پی ارتحال آیت الله هاشمی شاهرودی

به گزارش خبرگزاری مهر، سید پرویز فتاح در پیامی ارتحال مرحوم حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی، رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام را تسلیت گفت.

در این پیام آمده است: ارتحال عالم ربانی حضرت آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی؛ رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام، یار دیرین حضرت امام خمینی(ره) و رهبری که عمر پر برکت خود را صرف مجاهدت، خدمت به خلق خدا و بالندگی هر چه بیشتر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران کرد، محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی، حوزه های علمیه و بیت مرحوم تسلیت عرض کرده ، علو درجات و رضوان الهی را برای آن مومن وارسته و با اخلاق حسنه مسئلت می نمایم.