۳۰ درصد دانش آموزان گرمسار در مدارس غیر دولتی جذب شدند

علی زمانی در حاشیه مراسم تودیع خود بهعنوان رئیس آموزش پرورش گرمسار در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به عملکرد دوساله خود در این جایگاه بابیان اینکه بالغبر ۳۰ درصد از کل دانشآموزان شهرستان در مدارس غیردولتی جذب شدند، ابراز داشت: توسعه طرح خرید خدمات آموزشی بهمنظور پوشش کامل تحصیلی دانشآموزان لازم التعلیم و ایجاد اشتغال برای ۱۰ نفر با افزایش یک مدرسه از فعالیتهای مهم آموزشوپرورش گرمسار طی دو سال گذشته است.
وی از کاهش میزان شکایت به کمتر از پنج درصد در این نهاد خبر داد و اضافه کرد: ۱۲ مجوز تأسیس و راهاندازی در مقاطع مختلف شامل پیشدبستانی چهار مورد، مدرسه سه مورد، آموزشگاه زبان خارجی سه مورد، آموزشگاه علمی آزاد دو مورد صادرشده است که در این مدت توانست برای ۸۰ نفر در این شهرستان اشتغال ایجاد کند.
انجام ۱۸۰ هزار ساعت دوره آموزشی ویژه فرهنگیان
رئیس سابق آموزشوپرورش گرمسار با تأکید بر لزوم ارتقا سطح کیفی و کمی آموزشوپرورش در بخشهای مختلف اذعان کرد: فراهم آوردن بستر و اجرای بیش از ۱۸۰ هزار ساعت دوره آموزشی ضمن خدمت طی دو سال گذشته و برگزاری بیش از ۶۵ کارگاه آموزشی تخصصی ویژه همکاران این اداره از دیگر فعالیتهای مهم در مدت دو سال گذشته بوده است.
زمانی از اجرای همزمان جشنواره بینالمللی فیلم رشد با پوشش ۸۵ درصدی در سطح مدارس گرمسار خبر داد و تصریح کرد: طرح ابتکاری تقدیر از همکاران با حضور مسئولان ادارات شهرستان طی هفته گرامیداشت مقام معلم سال جاری نیز اجرایی شد.
وی با اشاره به اتصال مدارس و مراکز پیشدبستانی به اتوماسیون اداری، بیان کرد: ساماندهی مناسب نیروی انسانی در دو سال اخیر با توجه به افزایش تعداد دانشآموز و افزایش تعداد بازنشستگان و کمبود نیروی انسانی و برگزاری مسابقات خلاقانه و پژوهشی برای دانشآموزان با همکاری مدارس گرمسار از دیگر فعالیتهای مهم آموزشوپرورش در این بخش به شمار میرود.
اسکان ۲ هزار نفر مسافر در مدارس گرمسار
رئیس سابق آموزشوپرورش گرمسار همچنین از اعطای ۱۳۲ میلیارد ریال تسهیلات به ۹۹۳ نفر خبر داد و ابراز داشت: برگزاری نمایشگاه لوازمالتحریر و تهیه پکهای نوشتافزار برای دانشآموزان بیبضاعت از دیگر فعالیتهای این نهاد محسوب میشود که درآمد حاصل از قراردادها سه هزار و ۳۷۰ میلیون ریال است.
زمانی در ادامه به ارائه گزارشی از عملکرد این اداره در حوزه اسکان مسافران و خصوصا فرهنگیان در ایام تعطیلات تابستانی و نوروز پرداخت و تصریح کرد: در ایام تابستان سال ۹۶ و ۹۷ به مدت ۱۸۰ شب بیش از یک هزار و ۹۰۰ خانوار در مدارس این شهرستان اسکان داده شدند و در ایام نوروز امسال نیز به مدت ۱۵شب، ۲۰ مدرسه این شهرستان برای اسکان نوروزی ساماندهی و بالغبر یک هزار و ۵۷۸ خانوار نیز در این راستا اسکان یافتند.
وی از اجرای طرح آسفالت مدارس در هشت مدرسه به میزان تقریبی شش هزار و ۵۰۰ مترمربع خبر داد و افزود: طرح ایزوگام ۲۶ مدرسه با مساحت تقریبی ۱۳ هزار و ۸۰۰ مترمربع، ساخت و تجهیز ساختمان نمایندگی ایوانکی، تعمیر و تجهیز کانون لقمان حکیم گرمسار، تأمین سرویس ایاب و ذهاب معلمان بخش ایوانکی در این مدت از دیگر خدماتی بود که از سوی این نهاد به جامعه هدف ارائهشده است.
ارتقا وام ضروری ویژه فرهنگیان
رئیس سابق آموزشوپرورش گرمسار از تفکیک مدرسه بزرگسالان دخترانه عفتیه با هزینهای بالغبر ۴۰ میلیون ریال خبر داد و ابراز داشت: تشکیل کمیته درآمدزایی و ساماندهی درآمدها و راهاندازی مجدد درمانگاه فرهنگیان شهرستان و تجهیز آن، حمایت از کانون بازنشستگان در چندین مرحله ازنظر مالی و تجهیزات و لوازمالتحریر و تهیه و توزیع ۹۵ درصد از کتب مدارس با رضایت حداکثری مدیران از دیگر فعالیتهای اداره آموزشوپرورش در این مدت است.
زمانی در ادامه با اشاره به فعالیتهای اداره آموزشوپرورش در حوزه معاونت پشتیبانی و توسعه مدیریت، بیان کرد: واریز سرانه به مدارس روستایی و حاشیه شهر و مسکن مهر گرمسار و ایوانکی در فصل پنج به مبلغ ۸۵۰ میلیون ریال طی سال تحصیلی گذشته ۹۶-۹۷ و واریز مبلغ ۸۹۰ میلیون ریال در سال جدید تاکنون انجامشده است.
وی با تأکید بر لزوم تأمین تجهیزات مدارس گرمسار و بخش ایوانکی بهعنوان یک رویکرد مهم این نهاد عنوان کرد و گفت: وام ضروری از ۱۵۰ میلیون به ۱۸۰ میلیون ریال و سپس به ۲۲۰ میلیون ریال در دو سال گذشته رسیده است.
ثبتنام ۱۶ هزار دانشآموز در گرمسار
رئیس سابق آموزشوپرورش گرمسار از ثبتنام بالغبر ۱۶ هزار نفر دانشآموز در سطح شهرستان طی سال تحصیلی جدید خبر داد و ابراز داشت: این آمار حدود ۱۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایشیافته است.
زمانی در ادامه تصریح کرد: رعایت توسعه متوازن میانرشتهای دانشآموزان پایه دهم و کسب رتبه اول در بین شهرستانهای استان با آمار ۵۲ درصدی ورود دانشآموزان به رشتههای هنرستانی در سال ۹۶- ۹۷ و این رقم به آمار ۵۳ درصد نیز افزایش یافت.
وی در ادامه یادآور شد: افزایش رشتههای فنی در هنرستان فنی دخترانه کوثر رشته پویانمایی و انیمیشن و در هنرستان کار و دانش مقام معظم رهبری رشته پرورش گل و گیاه کاشانهای از گرایشهای رشته کشاورزی نیز از دیگر فعالیتهای مهم در حوزه آموزشی به شمار میرود.
لزوم جذب خیران
رئیس سابق آموزشوپرورش گرمسار با اشاره به اهم فعالیتهای اجرایی حوزه معاونت آموزشی در این مدت خاطرنشان کرد: تکرار رتبه اول کنکور در بین شهرستان و مناطق استان سمنان، ارتقای تعداد رتبههای زیر دو هزار کنکور سراسری از ۴۵ نفر در سال ۹۵ به ۵۳ نفر در سال ۹۶ ، که این تعداد در سال ۹۷ به ۵۵ نفر ارتقا یافت.
زمانی با اشاره به برگزاری دو دوره جشنواره خیرین مدرسهساز در سطح استان و معرفی مؤسسان، مربیان و معلمان برگزیده مدارس و مراکز غیردولتی گرمسار بهمنظور تجلیل و تکریم آنان، بیان کرد: تملک چهار ملک با کاربری آموزشی برای احداث مدرسه (دو قطعه در شهرک صنعتی، دو قطعه در مسکن مهر) از دیگر اقداماتی که انجامشده است.
وی با تأکید بر لزوم جذب کمکهای خیران در انجام پروژههای این نهاد، یادآور شد: تجهیز و هوشمند سازی مدارس شهرستان با بهرهگیری از ظرفیت خیران در شهرستان گرمسار انجام شد.
رئیس سابق آموزشوپرورش گرمسار بابیان اینکه بیش از هشت یادواره شهدای فرهنگی و دانشآموز در سطح شهرستان و ۵۰ یادواره شهدای دانشآموزی درون مدرسهای برگزارشده است، اضافه کرد: بیش از ۲۰ دیدار از خانواده معظم شهدا، جانبازان و ایثار گران و برگزاری اردوی سیاحتی و زیارتی به مناسبت هفته معلم ویژه همکاران فرهنگی منتصب به خانواده شهدا از دیگر فعالیتهای مهم این اداره است.
به گزارش خبرنگار مهر طی مراسمی از علی زمانی رئیس سابق اداره آموزشوپرورش گرمسار تقدیر و امیر نجفی که پیشازاین رئیس اداره ارشاد این شهرستان را عهدهدار بود به این سمت منصوب شد.
نظر شما