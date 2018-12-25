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۴ دی ۱۳۹۷، ۱۰:۳۰

‍ ‍ مدیرعامل آتش نشانی کرمان:

وقوع ۲ حادثه در شهر کرمان/ مصدومان نجات یافتند

وقوع ۲ حادثه در شهر کرمان/ مصدومان نجات یافتند

کرمان - مدیرعامل آتش نشانی کرمان از نجات مصدومان دو حادثه در شهر کرمان خبر داد.

علی عسکری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ساعت ۹ و ۳۲ دقیقه صبح روز گذشته از یک مورد سانحه تصادف واقع محور هفت باغ علوی مطلع شدیم.

عسکری بیان کرد: با توجه به شدت این حادثه و واژگون شدن یک دستگاه خودروی پراید بلافاصله تیم اطفاء حریق و امداد و نجات سازمان آتش نشانی به محل حادثه اعزام شد.

وی تصریح کرد: با توجه به مصدومیت و محبوس شدن یک نفر از سرنشینان در بین آهن پاره ها آتش نشانان بدون اتلاف وقت اقدام به ایمن سازی محل حادثه و خروج مصدوم محبوس از داخل خودرو دچار حادثه شده کرده و با انجام موارد ایمنی از حریق احتمالی جلوگیری کردند.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمان همچنین از  انتقال و نجات نوجوان کرمانی در ساعت ۱۴ و ۴۸ دقیقه روز گذشته خبر داد و افزود: این نوجوان که هنگام کوه نوردی در  کوه قلعه دختر واقع در چهار راه بهار شهر کرمان دچار حادثه شده بود.

وی گفت: این فرد توسط تیم امداد و نجات ایستگاه شماره یک سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کرمان به پایین منتقل و تحویل عوامل اورژانس شد.

کد مطلب 4494758

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