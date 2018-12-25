کمک مالی به سودان در برابر قطع روابط با ترکیه، ایران و قطر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه سودان الیوم، «محمد مصطفی الضو» یکی از رهبران حزب حاکم سودان تاکید کرد: یکی از کشورها به ما پیشنهاد داد که در مقابل قطر روابط با قطر، ترکیه و ایران از ما حمایت مالی کند.

وی در ادامه افزود: این کشور به ما ابلاغ کرد که در برابر دریافت آرد و سوخت باید روابط سوان با قطر، ترکیه، ایران و اخوان المسلمین قطع شود.

سودان این روزها شاهد شدت گرفتن تظاهرات مردمی علیه افزایش قیمتها و اوضاع بد اقتصادی است. چند روز پیش نیز یکی از مقامات اطلاعاتی سودان اعلام کرده بود که سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی(موساد) در این اعتراضات دست دارد.