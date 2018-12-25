  1. استانها
  2. ایلام
۴ دی ۱۳۹۷، ۱۰:۴۰

معاون راهداری و حمل و نقل جاده ای ایلام خبر داد:

اجرای طرح ایمن سازی در ۱۳۳ مدرسه ایلام

اجرای طرح ایمن سازی در ۱۳۳ مدرسه ایلام

ایلام - معاون راهداری و حمل و نقل جاده ای ایلام از اجرای طرح ایمن سازی در ۱۳۳ مدرسه ایلام خبر داد.

محمد حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به منظور رعایت اصول ایمنی، نهادینه سازی فرهنگ ایمنی و کاهش تصادفات جاده ای، اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای هر ساله با همکاری پلیس راه برنامه هایی را  در این زمینه اجرا می کند.

وی گفت: طرح ایمن سازی مدارس حاشیه راه تاکنون در ۱۳۳ مدرسه مناطق مختلف استان ایلام اجرا شده است.

وی افزود: در سال جاری یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال برای طرح ایمن سازی فیزیکی و آموزشی مدارس حاشیه راه هزینه شده است.

حسنی اظهار داشت: از سال ۸۴ تاکنون طرح ایمن سازی و آموزش در مدارس حاشیه راه ها در حال اجرا است.

وی اظهار داشت:در استان ایلام بالغ بر یک هزار و ۶۰۰ وسیله نقلیه عمومی اعم از اتوبوس، مینی بوس وسواری کرایه وجود دارد که می توانند سفری ایمن برای آحاد مختلف جامعه فراهم کنند.

کد مطلب 4494782

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها