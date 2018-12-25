اجرای طرح ایمن سازی در ۱۳۳ مدرسه ایلام

محمد حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به منظور رعایت اصول ایمنی، نهادینه سازی فرهنگ ایمنی و کاهش تصادفات جاده ای، اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای هر ساله با همکاری پلیس راه برنامه هایی را در این زمینه اجرا می کند.

وی گفت: طرح ایمن سازی مدارس حاشیه راه تاکنون در ۱۳۳ مدرسه مناطق مختلف استان ایلام اجرا شده است.

وی افزود: در سال جاری یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال برای طرح ایمن سازی فیزیکی و آموزشی مدارس حاشیه راه هزینه شده است.

حسنی اظهار داشت: از سال ۸۴ تاکنون طرح ایمن سازی و آموزش در مدارس حاشیه راه ها در حال اجرا است.

وی اظهار داشت:در استان ایلام بالغ بر یک هزار و ۶۰۰ وسیله نقلیه عمومی اعم از اتوبوس، مینی بوس وسواری کرایه وجود دارد که می توانند سفری ایمن برای آحاد مختلف جامعه فراهم کنند.