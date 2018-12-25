کمک ۳۰۰میلیون تومانی به کمیته امداداستان تهران برای امور مددجویان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد هادی سیف با بیان اینکه خیران با کارهای خیرخواهانه و خداپسندانه با خالق خود معامله می‌کنند، گفت: یکی از خیران نوع دوست ۳۰۰ میلیون تومان به صورت نقد برای امور مددجویان به کمیته امداد استان تهران مساعدت کرد.

وی با اشاره به اینکه به درخواست فرد خیر این مبلغ برای برای خرید سبد کالا هزینه می‌شود، افزود: ۱۰۰۰ سبد کالا برای مددجویان نیازمند تهیه و بین آن‌ها توزیع می‌شود.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان تهران ادامه داد: سبدهای کالا شامل برنج ایرانی، حبوبات، ماکارونی، سویا، روغن مایع، رب گوجه و چای است که در کمترین زمان ممکن این سبدها تهیه و بین خانوارهای نیازمند مناطق محروم استان توزیع می‌شود.

سیف با اشاره به اینکه توزیع سبدهای کالا با دعوت از فرد خیر و حضور وی انجام می‌شود، تاکید کرد: خانوارهای ساکن در مناطق محروم استان تهران اولویت اول دریافت سبدهای کالا هستند.

وی با دعوت از همه خیران و نیکوکاران اعلام کرد: خیران می توانند کمک‌های نقدی خود را از طریق شماره تلفن گویای ۷۳۵۵ ویژه استان تهران و کمک‌های غیر نقدی شامل سبدکالا، پوشاک و لوازم خانگی را به ادارات کمیته امداد در استان تهران تحویل بدهند.