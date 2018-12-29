خاطرات کفن پوشان ورامین از ۹ دی ۸۸/ تبلور حمایت از ولایت و انقلاب

خبرگزاری مهر، گروه استان ها: ۹ دی ۱۳۸۸ روزی به یاد ماندنی در تاریخ انقلاب اسلامی و نیز تاریخ کشورمان شد، روزی که مردم از سراسر کشور برای مقابله با هتاکی به عاشورای سیدالشهدا(ع) و نیز گستاخی فتنه گران به پاخاستند و طومار فتنه در هم پیچید.

در دشت ورامین، شامل شهرستان های ورامین، پیشوا و قرچک، اما شاهد اتفاقی بی بدیل در روزهای ۹ و ۱۰ دی ۸۸ بودیم، مردم این دیار مانند پدارنشان در ۱۵ خرداد ۴۲ برای دفاع از ولایت و مرجعیت کفن پوش به میدان آمدند و از ورامین تا تهران را پیاده طی کرده و خود را به مقابل بیت رهبری رساندند و با سر دادن شعارهایی بر حمایت همه جانبه از ولایت فقیه در برابر گستاخان و فتنه گران تاکید کردند.

برای بررسی خاطرات آن روز فراموش نشدنی، با چند نفر از افرادی که در سیل خروشان و عظیم مردمی حضور داشتند، به گفتگو پرداختیم.

هیچکس نمی توانست جلوی جمعیت جوان و خروشان را بگیرد

سعید تاجیک، که آن روزها جوانی ۲۴ ساله بود، در خصوص خاطرات سال ۸۸ به خبرنگار مهر گفت: مردم ورامین از ساعت ۱۳ روز ۹ دی در میدان امام حسین(ع) جمع شدند و هر لحظه می گذشت، بر تعداد افراد حاضر در این میدان افزوده می شد، تا جایی که دیگر میدان و خیابان های اطرافش گنجایش جمعیت را نداشت.

وی افزود: تعدادی از طلاب حوزه علمیه امام صادق(ع) ورامین میان دار جمعیت بودند و شعارهای تندی علیه فتنه گران سر می دادند، به ناگاه جمعیت حرکت خود به سوی تهران را آغاز کرد.

این شاهد عینی ادامه داد: همین طور که جمعیت حرکت می کرد، بر تعداد افراد حاضر نیز افزوده می شد، عده ای که جا مانده بودند، خود را از پیشوا، جوادآباد و دیگر مناطق به خیل عظیم جمعیت می رساندند، در بین راه نیز مردم خیرآباد، زیباشهر، باقرآباد و ... به کفن پوشان اضافه شدند.

اصغر بختیاری، دیگر شاهد عینی ۹ دی ۸۸ ورامین نیز به خبرنگار مهر گفت: حرکت مردم در ۱۵ خرداد ۴۲ و ۹ دی ۸۸ هر دو مصادف با ۱۳ محرم بود و این تکرار برای مردم خاطره انگیز و سبب افزایش انگیزه آن ها شده بود.

وی گفت: پس از گذشت ساعاتی افراد مسن تر پیشنهاد دادند، که در مکانی استراحت کنیم اما جمعیت که اغلب آن ها را جوانان تشکیل داده بودند، خواستار ادامه حرکت و رسیدن به تهران بودند و لذا سیل خروشان مردم که هیچ کس جلودار آن ها نبود، همین طور به حرکت خود ادامه دادند.

گریه کفن پوشان هنگام قرائت پیام مقام معظم رهبری

بختیاری اضافه کرد: بالاخره با رسیدن به وقت اذان مغرب و عشا قرار شد، کفن پوشان در مسجد جامع قرچک استراحت کنند و فردا به حرکت خود ادامه دهند، همین اتفاق نیز افتاد، آن شب شور و خاصی حاکم بود و مرا یاد روزها و شب های دفاع مقدس می انداخت، هیچکس به خود فکر نمی کرد و همه در فکر رسیدن به هدف والای خود که همانا دفاع از ولایت و انقلاب اسلامی بود، بودند.

شاهد عینی دیگری از فردای آن روز و وعده کفن پوشان در ساعت ۸ صبح در میدان راه آهن تهران گفت و افزود: در میدان راه آهن مجددا تجمع کردیم و سپس به سوی بیت مقام معظم رهبری روانه شدیم، در مقابل بیت ایشان بیانیه کفن پوشان ورامینی علیه هتاکان قرائت شد و سپس حجت الاسلام سید رضا تقوی، رییس سابق شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور به نمایندگی از مقام معظم رهبری در جمع کفن پوشان حاضر شد و به سخنرانی پرداخت.

رضا اصیلی مهابادی ادامه داد: حجت الاسلام تقوی گفت « من حامل سلام گرم مقام معظم رهبری به کفن پوشان ورامینی هستم. » و افزود« رهبر معظم انقلاب فرمودند سلام مرا به مردم خوب و با صفای ورامین، پیشوا، قرچک و حومه و عاشقانه اباعبدالله الحسین(ع) و همه کسانی که برای تجدید بیعت آمده اند برسانید، شما به نقطه ای آمده اید که قلب مردم ایران در این نقطه می تپد، و عده ای فریب خورده هستند که در روز عاشورا به میراث شهدا و امام شهدا و دستاورد نظام اسلامی توهین کرده و شعار مرگ بر اصل ولایت فقیه سر دادند.

اصیلی مهابادی گفت: در زمانی که حجت الاسلام تقوی پیام مقام معظم رهبری را اعلام می کرد، کفن پوشان گریه می کردند، قلب همه مالامال از خشم نسبت به فتنه گرانی بود، که به شهدا به ویژه سیدالشهدا(ع) هتاکی کردند.

آری، ۹ و ۱۰ دی ۸۸ برای همیشه در تاریخ مردم جان بر کف جنوب تهران خواهد ماند و این مردم نشان دادند، برای دفاع از ارزش های انقلابی و دینی حتی لحظه ای تردید نخواهند کرد.