پژوهش دلبخواهی تحصیلات تکمیلی در دانشگاه آزاد ممنوع شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی طهرانچی صبح امروز با تسلیت درگذشت آیت الله هاشمی شاهرودی در همایش معاونان پژوهشی دانشگاه آزاد گفت: با توجه به اینکه در طرح پایش دانشگاه آزاد چالش های ملی و منطقه ای احصا شده بنابراین از مهر ماه سال آینده زمینه پژوهشی دانشجویان دوره دکتری و کارشناسی ارشد این دانشگاه دل بخواهی نخواهد بود و بر اساس این طرح انجام می شود.

وی با بیان اینکه دانشگاه در ایران ۸۰ سال قبل از غرب وارد شد، افزود: دانشگاه به صورت کامل به ایران وارد نشده و سال هاست به دنبال نقاط نقص این موضوع هستیم که چرا دانشگاه در جامعه مستقر نمی شود.

وی خاطرنشان کرد: اگر دانشگاه در جامعه مستقر می شد، شاهد پژوهش های معلق و مجازی نبودیم.

رئیس دانشگاه آزاد ادامه داد: به لطف انقلاب اسلامی تحولی در دانشگاه های کشور ایجاد شد اما باید این روند ادامه یابد.

طهرانچی اظهار داشت: دانشگاه آزاد ۳۸ درصد از آموزش عالی کشور را به خود اختصاص داده و برای اینکه پایدار باشد باید به پژوهش های کاربردی توجه کند و در جامعه مستقر شود.

وی با بیان اینکه علم سه جنبه ترویج، تولید و به کارگیری دارد، عنوان کرد: در ایران در مقطعی به ترویج علم توجه شد و پس از آن به تولید اما به کارگیری علم مورد توجه قرار نگرفت که این امر برای دانشگاه ها خطرناک است.

وی اظهار داشت: ما تا ۳۰ سالگی دانشجویان را پشت میز می نشاندیم چطور توقع داریم پس از آن دانشجویان کارآفرین شوند.