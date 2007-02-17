کاهش 80 درصدی خشونت ها در بغداد / کشته و زخمی شدن 98 نفر و دستگیری 127 نفر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "قاسم عطا" سخنگوی طرح امنیتی بغداد در کنفرانس مطبوعاتی خود در شهر بغداد اظهار داشت : عملیات تروریستی در بغداد با اجرای طرح امنیتی جدید (طرح اعمال حاکمیت قانون) به میزان 80 درصد کاهش یافته است.

وی افزود : بخش پزشکی قانونی بغداد در طول دو روز گذشته تنها 20 جسد دریافت کرده است، درحالی که پیش از اجرای طرح امنیتی بغداد روزانه بین 40 تا 50 جسد دریافت می کرد.

عطا خاطرنشان کرد : 130 خانواده آواره به مناطق خود بازگشته اند و فروشگاههای تجاری در مناطق علاوی الحله و خیابان حیفا در شهر بغداد که به خاطر عملیات تروریستی بسته شده بود، بازگشایی شده است.

وی همچنین از دستگیری یک گروه تروریستی مسئول انفجارهای بازار "باب الشرقی" و یک گروه تروریستی دیگر مسئول انفجارهای دانشگاه "المستنصریه" بغداد خبر داد و گفت : از آغاز طرح امنیتی جدید بغداد چهار تروریست کشته و 144 نفر دیگر بازداشت شده اند و همه آنها از افراد مورد پیگرد نیروهای امنیتی هستند که اسامی آنها در اختیار دولت بوده است.

این درحالیست که منابع امنیتی عراق امروز از انفجار دو دستگاه خودروی بمب گذاری شده در شهر "کرکوک" در شمال عراق خبر دادند که به کشته شدن 10 نفر و زخمی شدن 79 نفر دیگر از جمله شماری زن و کودک انجامید.

یک منبع امنیتی عراق نیز گفت که انفجار بمب در مسیر عبور گشتی پلیس در محله "الغدیر" در شرق بغداد به زخمی شدن سه پلیس منجر شد و انفجار مشابهی در شهر "المسیب" در 60 کیلومتری جنوب بغداد باعث کشته شدن یک نیروی پلیس و زخمی شدن دو نفر دیگر شد.

از سوی دیگر، یک افسر پلیس عراق اعلام کرد که افراد مسلح با حمله به خانه یک نیروی پلیس در مرکز شهر "حله" وی را ترور کردند و حمله افراد مسلح به خانه یک پلیس دیگر در شهر "العماره" عراق یک کشته و یک زخمی برجای گذاشت.

در همین حال، ارتش آمریکا امروز در بیانیه اعلام کرد که در جریان عملیات خود علیه عناصر القاعده در عراق 23 نفر را بازداشت کرده است.