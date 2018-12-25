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۴ دی ۱۳۹۷، ۱۱:۱۷

جزئیات لایحه بودجه ۹۸-۱۸؛

پرداخت ۵۰ میلیارد تومان برای مطالبات صندوق ذخیره فرهنگیان+جدول

پرداخت ۵۰ میلیارد تومان برای مطالبات صندوق ذخیره فرهنگیان+جدول

مطابق با لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده، برای مطالبات صندوق ذخیره فرهنگیان مبلغ ۵۰ میلیارد تومان پرداخت خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مطابق با بند ۲ تبصره ۲ لایحه بودجه سال۹۸، بدهی دولت به بخش های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از محل واگذاری اموال و دارایی های متعلق به دولت و موسسات و شرکت های دولتی به استثنای موارد مصادیق مندرج در اصل ۸۳ قانون اساسی و غیرمشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از طریق جدول زیر قابل پرداخت است:

مطالبات خانواده شهدا، پاداش پایان خدمت و سایر مطالبات و دیون به مبلغ ۵۰ میلیارد تومان، هزینه تحصیلی و آموزشی مصادیق ایثارگری ۵ میلیارد تومان، پرداخت مطالبات صندوق ذخیره فرهنگیان ۵۰ میلیارد تومان، صندوق بازنشستگی وزارت اطلاعات ۴۰ میلیارد تومان، دیون صندوق بازنشستگی فولاد ۱۰۰ میلیارد تومان و پرداخت دیون دولت به کمیته امداد امام خمینی (ره) ۳۰ میلیارد تومان تعیین شده است.

توزیع اعتبارات موضوع واگذاری سهام و و سهم الشرکه دولت

کد مطلب 4494801
سمیه رسولی

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