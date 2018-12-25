قزوین می تواند شهر دوچرخه کشور شود

به گزارش خبرنگار مهر، در طرح سه شنبه های بدون خودرو امروز جمعی از علاقمندان به دوچرخه صبح روز سه شنبه مسیر میرعماد تا چهار راه ولیعصر را رکاب زدند.

این حرکت فرهنگی ورزشی به همت انجمن دوستداران دوچرخه استان قزوین و با همکاری شهرداری قزوین و هیئت ورزشهای همگانی هر هفته روزهای سه شنبه برگزار می شود.

آلن پطروسیان مسئول دوچرخه سواری در فدراسیون دوچرخه سواری و فدراسیون ورزش های همگانی در این مراسم اظهارداشت: مسئولان شهری با همت بالا در تامین زیرساختهای شهری و آموزشی اقدامهای موثری انجام داده اند و با همکاری انجمن دوستداران دوچرخه اقدامات خوبی را عملیاتی کرده اند.

وی اضافه کرد: تاکنون بیش از ۱۵۰۰ دستگاه دوچرخه به مردم اهدا شده تا این ورزش در جامعه نهادینه شود.

وی بیان کرد: باید کاری کنیم تا ورزش همگانی و دوچرخه سواری همگانی به حالت رقابتی دراید و هواداران و ورزشکاران در موفقیت تیمها و هیئت های ورزشی نقش مهمی دارند و باید کمک کنند تا دوچرخه سواری در شهرها رایج شود.

پطروسیان بیان کرد: قزوین در ردیف گروه های برتر دوستدار دوچرخه سواری قرار گرفته و شهردار قزوین از سوی وزیر کشور زمینه های توسعه حمل و نقل پاک، مدیریت و نگهداری ناوگان اتوبوسرانی و بازسازی ناوگان فرسوده برتر کشوری شد.

وی بیان کرد: این موفقیت ها آغازی است بر عملکرد موفق شهرداری که در برنامه راهبردی هیئت دوچرخه سواری که تقدیم شهرداری می شود قزوین به عنوان شهر دوچرخه نامزد شده و می تواند بستری فراهم کند تا درردیف «شهرجهانی دوچرخه» هم قرار گیرد.

مسئول دوچرخه سواری در فدراسیون دوچرخه سواری و فدراسیون ورزش های همگانی یادآورشد: مطرح شدن قزوین در حوزه ترویج دوچرخه سواری در سطح ملی و جهانی نیازمند بسترسازی مناسب و همت همگانی و تلاش شبانه روزی است.