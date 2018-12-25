آیت الله هاشمی شاهرودی مایه قوت قلب دوستداران انقلاب اسلامی بود

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش در پی ارتحال آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیام تسلیتی صادر کرد.

متن این پیام بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انالله و انا الیه الراجعون

قال رسوال الله (ص) : اذا مات العالم الفقیه ثلم فی الاسلام ثلمه لایسدّها شیئی

خبر ارتحال جانگداز عالم مجاهد و فاضل، یار همیشه و همراه امام و رهبری و خدمتگزار صادق و خستگی‌ناپذیر مردم، آیت الله هاشمی شاهرودی موجب تاثر و تالم فراوان شد.

آیت الله هاشمی شاهرودی از جمله مردانی بود که سراسر عمر پر افتخار ایشان برای استقلال، آزادی و سربلندی ایران عزیز و اعتلای اسلام، انقلاب و بهروزی امت اسلامی بود.

حضور ایشان در سنگرهای خدمت، از جمله شورای نگهبان، ریاست قوه قضاییه، مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، مایه اعتماد امام و مقام معظم رهبری و آرامش و قوت قلب دوستداران انقلاب سربلند اسلامی بود.

اینجانب درگذشت این عالم مجاهد را به ساحت مقدس حضرت بقیه الله (عج)، مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)، حوزه های علمیه، خاندان ارجمند هاشمی شاهرودی و عموم ملت ایران تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم، رحمت و غفران واسعه مسألت می‌نمایم.

سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی

فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران