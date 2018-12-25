آران و بیدگل رتبه نخست ایثارگری را به نسبت جمعیت کشور دارد

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل بایبوردی پیش از ظهر سه شنبه در حاشیه جلسه برنامه ریزی برای روز چهارم دی به عنوان روز حملسه و ایثار آران و بیدگل گفت: حفظ دستاوردهای شهدا و ایثارگران و ترویج فرهنگ شهادت طلبی وظیفه همگانی است.

وی به جان فشانی های رزمندگان شهرستان آران و بیدگل در عملیات کربلای چهار و پنج اشاره کرد و گفت: در این دو عملیات ۱۱۸ تن از رزمندگان شهرستان به شهادت رسیدند و به همین بهانه، چهارم دی که همزمان با سالروز عملیات کربلای چهار است از سوی شورای فرهنگ عمومی استان به عنوان روز حماسه و ایثار این شهرستان انتخاب شده است.

فرماندار آران و بیدگل افزود: با توجه به اهمیت و جایگاه روز حماسه و ایثار آران و بیدگل، آحاد مردم و مسئولان باید در راستای هر چه باشکوه تر شدن بزرگداشت این روز تلاش کنند.

وی بیان داشت: ما افتخار می کنیم شهرستان آران و بیدگل رتبه نخست ایثارگری را به نسبت جمعیت در کشور دارد و به همین اندازه باید در راه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تلاش کنیم.

گفتنی است آران و بیدگل با تقدیم بیش از ۸۰۰ شهید به نسبت جمعیت ایران، رتبه نخست ایثارگری کشور را دارد و به دارالشهدای ایران اسلامی شهرت دارد، مردم آران و بیدگل در عملیات کربلای ۴ و تنها در یک روز ۸۰ شهید تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی کردند و به همین این روز به نام روز حماسه ایثار شهرستان آران و بیدگل لقب گرفته است، همچنین در این روز دو سردار شهید آران و بیدگلی سردار شهید علیمحمد اربابی وردار شهید جواد قاسم پور به درجه رفیع شهادت نائل شدند.