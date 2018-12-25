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۴ دی ۱۳۹۷، ۱۳:۰۰

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه مطرح کرد:

دستگیری عامل توزیع چک پول‌های تقلبی در کرمانشاه

دستگیری عامل توزیع چک پول‌های تقلبی در کرمانشاه

کرمانشاه_فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه از دستگیری عامل توزیع چک پول‌های تقلبی توسط ماموران انتظامی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین براری اظهار داشت: به دنبال دریافت خبری مبنی بر اینکه یک دستگاه خودرو سمند حامل مقدار قابل توجهی چک پول تقلبی است، توقیف خودرو و دستگیری راننده آن در دستور کار ماموران قرار گرفت. 

وی افزود: در این راستا ماموران عملیات ویژه شهرستان کرمانشاه خودرو مذکور را در کنار یکی از پارک های شهر مشاهده و پس از مدتی تعقیب و گریز توانستند آن را متوقف کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه بیان کرد: در بازرسی از خودروی سمند، ۴۰ قطعه چک پول۵۰ هزار تومانی به همراه ۶ عدد فشنگ کشف شد.

وی گفت: متهم دستگیر شده نیز با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی و خودرو نیز به پارکینگ منتقل شد.

کد مطلب 4494821

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