به گزارش خبرگزاری مهر، حسین براری اظهار داشت: به دنبال دریافت خبری مبنی بر اینکه یک دستگاه خودرو سمند حامل مقدار قابل توجهی چک پول تقلبی است، توقیف خودرو و دستگیری راننده آن در دستور کار ماموران قرار گرفت.

وی افزود: در این راستا ماموران عملیات ویژه شهرستان کرمانشاه خودرو مذکور را در کنار یکی از پارک های شهر مشاهده و پس از مدتی تعقیب و گریز توانستند آن را متوقف کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه بیان کرد: در بازرسی از خودروی سمند، ۴۰ قطعه چک پول۵۰ هزار تومانی به همراه ۶ عدد فشنگ کشف شد.

وی گفت: متهم دستگیر شده نیز با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی و خودرو نیز به پارکینگ منتقل شد.