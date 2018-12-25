به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی به کلیه شرکتهای صرافی دارای مجوز معتبر فعالیت اعلام کرد: صرافان می‌توانند از طریق شعب ارزی بانکهای عامل نسبت به خرید حواله‌های ارزی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند. خبرگزاری مهر متن و تصویر کامل این نامه را منتشر کرد:

با سلام

احتراما پیرو نامه عمومی این بانک موضوع«دستورالعمل خرید و فروش ارز در شبکه صرافی‌های مجاز» به اطلاع می رساند: در راستای تسهیل فرآیند تامین ارز تجارت کشور، آن صرافی می تواند نسبت به خرید حواله های ارزی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق شعب ارزی بانکهای عامل با رعایت مقررات ارزی و ثبت در «سامانه نظارت ارز(سنا)» جهت پوشش تقاضاهای مشتریان بابت مصارف وارداتی از طریق سامانه نیما اقدام نماید.

صمد کریمی مجتبی زاهدی