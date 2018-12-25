  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۴ دی ۱۳۹۷، ۱۱:۰۵

مهر منتشر کرد:

جزئیات نامه‌نگاری جدید بانک مرکزی با صرافان

جزئیات نامه‌نگاری جدید بانک مرکزی با صرافان

بر اساس نامه‌نگاری جدید بانک مرکزی با صرافی‌ها، صرافان می‌توانند از طریق شعب ارزی بانکهای عامل نسبت به خرید حواله‌های ارزی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند.

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی به کلیه شرکتهای صرافی دارای مجوز معتبر فعالیت اعلام کرد: صرافان می‌توانند از طریق شعب ارزی بانکهای عامل نسبت به خرید حواله‌های ارزی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند. خبرگزاری مهر متن و تصویر کامل این نامه را منتشر کرد:

با سلام

احتراما پیرو نامه عمومی این بانک موضوع«دستورالعمل خرید و فروش ارز در شبکه صرافی‌های مجاز» به اطلاع می رساند: در راستای تسهیل فرآیند تامین ارز تجارت کشور، آن صرافی می تواند نسبت به خرید حواله های ارزی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق شعب ارزی بانکهای عامل با رعایت مقررات ارزی و ثبت در «سامانه نظارت ارز(سنا)» جهت پوشش تقاضاهای مشتریان بابت مصارف وارداتی از طریق سامانه نیما اقدام نماید.

صمد کریمی       مجتبی زاهدی

کد مطلب 4494827

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها