به گزارش خبرنگار مهر، در بند ز تبصره ۲۱ ماده واحده لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، به دولت اجازه داده شده است :

١- با توقف صدور مجوز ایجاد هرگونه واحدهای مراکز آموزش عالی، واحدهای کوچک آموزش عالی در استان ها را در یکی از دانشگاه های بزرگ استانی ادغام یا تجمیع کند. توسعه در رشته های

تحصیلی جدید در راستای تامین نیازهای ملی و منطقه ای در درون دانشگاه های موجود صورت خواهد گرفت.

٢- دانشگاه های وابسته به دستگاه های اجرایی را به وزارت علوم،تحقیقات و فناوری منتقل نماید.

٣- نسبت به شناسایی، حذف و یا ادغام نهادها، سازمان ها و فعالیت های موازی در دستگاه های اجرایی که به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم از بودجه عمومی استفاده می کنند، اقدام نماید.