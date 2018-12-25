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۴ دی ۱۳۹۷، ۱۱:۰۹

پیام تسلیت دبیرخانه کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی؛

آیت الله شاهرودی نقش اثرگذاری در بسط و تبیین نظام فکری اسلام داشت

آیت الله شاهرودی نقش اثرگذاری در بسط و تبیین نظام فکری اسلام داشت

در پی درگذشت آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی، دبیرخانه کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی پیام تسلیتی صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی درگذشت آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی، دبیرخانه کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی پیام تسلیتی صادر کرد که به شرح زیر است:

خبر ارتحال آیت الله هاشمی شاهرودی که جدای از خدمت مؤثر به نظام مقدس جمهوری اسلامی در مناصب مهم، از فقهای زبده و طراز اول و از علمای روشنفکر حوزه علمیه محسوب می شد، خبری تلخ و متأثر کننده است. ایشان که جزو شاگردان برجسته شهید صدر(ره) و یکی از ادامه دهندگان خط فکری او در حوزه به شمار می رفت، نقش اثرگذاری در بسط و تبیین نظام فکری اسلام بر عهده داشت و در مسائل کلیدی و مبتلابه مانند اقتصاد اسلامی محل مراجعه جویندگان اندیشه ناب و مترقی اسلام بود.

دبیرخانه کنگره بین المللی علوم انسانیِ اسلامی، ضمن عرض تسلیت به بیت مکرم آن فقید سعید و همچنین جامعه علمی، علوّ درجات آن عالم ارجمند را از خدای متعال مسألت دارد. یادش گرامی و راهش پر رهرو باد.

دبیرخانه دائمی کنگره بین المللی علوم انسانیِ اسلامی
۴ دی ماه ۱۳۹۷

کد مطلب 4494834

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