به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله «سید احمد میرعمادی» نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد در پیامی ارتحال «سید محمود شاهرودی» رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را تسلیت گرفت.

در این پیام آمده است:

خبر ارتحال عالم ربانی و فقیه مجاهد حضرت آیت الله سید محمود شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام موجب تأثر و تألم گردید.

این عالم وارسته از چهره های برجسته حوزه های علمیه قم و نجف اشرف بود که از خود آثار علمی فراوان و برکات فرهنگی اجتماعی متعددی به یادگار گذاشته است.

ایشان به عنوان استاد برجسته و مبارز خستگی ناپذیر در عرصه جهاد و اجتهاد همواره در دوران قبل و بعد از انقلاب اسلامی یار و یاور حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری بوده و عمر پر برکت خود را به تدریس و تربیت طلاب، ارائه نظرات فقهی و اصولی بدیع، فعالیت های موثر سیاسی و قبول مسئولیت های متعدد در نظام جمهوری اسلامی ایران برای انجام خدمات شایان و اساسی سپری نموده است و اخلاق حسنه، تواضع، سعه صدر، زهد و تقوای ایشان در تمام دوران زندگی زبانزد عام و خاص بود.

اینجانب در گذشت این فقیه پرهیزگار را به حضرت بقیه الله الاعظم (ارواحنا له الفداء) و رهبر معظم انقلاب اسلامی، عموم مردم، حوزه های علمیه، شاگردان ایشان به ویژه بیت شریف آن مرحوم تسلیت گفته، از خداوند منان علو درجات، غفران ورحمت واسعه الهی برای آن فقید سعید و صبر و اجر جمیل برای بازماندگان و خانواده معظم ایشان مسئلت دارم.