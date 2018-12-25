به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهرور صبح سهشنبه در همایش ایمنی ساختمانها در برابر خطرات ناشی از بلایای طبیعی، اظهار کرد: پنجم دی به مناسبت زلزله بم روز ایمنی در برابر زلزله و کاهش خسارات بلایای طبیعی نامگذاری شده است.
وی اضافه کرد: پیشبینی و پیشگیری از اولویتهای ما در اداره کل مدیریت بحران است که باعث جلوگیری از خسارات چندمیلیاردی میشود.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز با اشاره به اینکه آموزش بخش مهمی از پیشگیری است، افزود: هر ۱۵۰ سال شاهد رخداد زمینلرزه در کرج بودهایم. سال گذشته نیز زلزله در البرز و تهران اتفاق افتاد بنابراین این حادثه از ما دور نیست و باید اقدامات پیشگیرانه و آموزش در این زمینه جدی گرفته شود.
مهرور یکی از اقدامات پیشگیرانه را در حوزه خسارات درزمینهٔ ساختوسازها دانست و عنوان کرد: کرج با توجه به مهاجرپذیری به سمت مرتفع سازی پیش میرود بنابراین لازم است نظاممهندسی بیشترین توجه را در حوزه ساختوساز داشته باشد.
وی با اشاره به برخی اتفاقات بعد از زلزله، اظهار کرد: از بین رفتن پلها و مسدود شدن ترافیک امدادرسانی را سخت میکند و نیازمند نگاه ویژه است. از دیگر مسائل هنگام زلزله آسیبدیدگی انشعابات است. آسیبدیدگی انشعابات از حوادثی است که دقایقی بعد از زلزله باعث حادثه میشود.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز گفت: بحث آتشسوزی حین زلزله از نگرانیهای ماست که جلساتی ازایندست برای این است که بدانیم چه کنیم تا از این خسارات جلوگیری شود.
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