به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از موویوب، خبرها حاکی از آن است که پروژه بازسازی «کابوس در خیابان الم» همچنان در جریان و در حال جلو رفتن است. «کابوس در خیابان الم» فیلمی مشهور در ژانر ترسناک و محصول ۱۹۸۴ میلادی است و شخصیت منفی آن، فردی کروگر همواره در انواع و اقسام لیستهای برترین شروران تاریخ سینما حضور دارد. این فیلم با بودجهای معادل ۱.۸ میلیون دلار ساخته شد و بیش از ۲۵ میلیون دلار فروش کرد و از منظر منتقدان یکی از بهترین فیلمهای دلهرهآورتاریخ لقب گرفت.
داستان فیلم در مورد مردی روانپریش است که در دهه ۸۰ چندین کودک را به قتل رسانده است، اما دادگاه در تصمیمی احمقانه و به دلایل فنی رای به آزادی او میدهد. خانواده مقتولین که از این تصمیم شوکه و عصبانی هستند خود تصمیم به اجرای عدالت میگیرند و او را زنده زنده در آتش میسوزانند. چندین سال بعد از آن ماجرا، کروگر به روحی شیطانی تبدیل شده که به خواب فرزندان افرادی که او را سوزاندند میرود و آنها را به شنیعترین شکل ممکن به قتل میرساند.
سال ۲۰۱۰ آخرین بازسازی از این داستان ساخته شد ولی موفقیت چندانی در گیشه کسب نکرد اما با این وجود شایعه ساخت نسخه ای دیگر از این فیلم توسط «New Line» سالها در محافل سینمایی ادامه داشت. این شایعات زمانی رنگ حقیقت به خود گرفت که در سال ۲۰۱۵ مشخص شد دیوید لزلی فیلمنامهنویس «احضار ۲» برای نوشتن فیلمنامه این فیلم انتخاب شده است اما از سه سال پیش دیگر هیچ به روز رسانیای از این پروژه به گوش نرسید ولی سرانجام دیروز ۲۴ دسامبر (۳دی) دیوید لزلی در مصاحبهای اعلام کرد که پروژه «کابوس در خیابان الم» همچنان در جریان و نگارش فیلمنامه آن در حال جلو رفتن است. با این حال خبر بد برای دوستداران فیلم این است که به این زودیها نباید انتظار به سرانجام رسیدن این پروژه را داشته باشند.
لزلی در این باره گفت: این ماجرا هنوز در جریان است، ولی هنوز اتفاق بزرگی نیفتاده است. دنیای «احضار - Conjuring» همچنان الویت اول ژانر ترسناک استودیوی نیولاین است. البته که همه فردی کروگر را دوست دارند و بازسازی این فیلم اجتناب ناپذیر به نظر میرسد.
موضوعی که لزلی بیان کرده است از لحاظ اقتصادی منطقی به نظر میرسد. مجموعه فیلمهای «احضار» و اسپینآفهای آن همچنان منبع بزرگی از پول و الویت اول نیولاین هستند و اکران «احضار ۳» برای سال ۲۰۲۰ برنامهریزی شده است.
با این حال مسئولان نیولاین حتما متوجه موفقیت عظیم بازسازی «هالووین» فیلم مشهور سینمای وحشت توسط دیوید گوردونگرین شدهاند. این نسخه از فیلم کلاسیک «هالووین» نه تنها بالاترین فروش در میان تمام بازسازیهای متعدد موجود را کسب کرد که با ۲۵۳ میلیون دلار فروش یکی از موفقترین عملکردها در میان تمام فیلم ترسناک تاریخ سینما را رقم زد و این گواهی برای نیولاین است که اگر منابع کمپانی به طرز صحیحی به کار برده شود «کابوس در خیابان الم» بعدی میتواند دیگر شگفتی دنیای وحشت باشد.
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