۶۲۰ هکتار عملیات بیابان زدایی در جنوب غرب پایتخت

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود چهارنظم پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران حاضر در اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ملارد با بیان اینکه ۳۲۰ هکتار از این عملیات در منطقه ورآباد در حوزه آبخیز اخترآباد و ۳۰۰ هکتار نیز در منطقه اله آباد- زرین آباد واقع در حوزه آبخیز قزل چشمه به مرحله اجرا درآمده است افزود: این عملیات با کاشت گونه آتریپلکس و با اعتباری بالغ بر ۲ میلیارد تومان از محل اعتبار ات بیابان زدایی و ترسیب کربن اجرایی شده است.

وی با اشاره به اینکه تاکنون حدود ۱۱ هزار هکتار اقدامات بیابان زدایی در سطح شهرستان ملارد انجام شده است اجرای طرح های بیابان زدایی را ضروری دانست و تأکید کرد: از آنجائی که اراضی بیابانی این شهرستان یکی از کانون های اصلی تولید گرد و غبار و به عنوان تهدیدی جدی برای ساکنین و پایتخت مطرح می باشد که بر همین اساس اجرای طرح های بیابان زدایی در سطح این شهرستان ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

این مقام مسئول خاطر نشان ساخت: برای ۱۰هزار هکتار دیگر از اراضی بیابانی این شهرستان پیشنهاد عملیات بیابان زدایی شده است که با توجه به حساسیت موضوع امیدواریم با همکاری و مساعدت دستگاه های ذی ربط و تأمین مالی مورد نیاز اجرای طرح های بیابان زدایی عملیاتی شود.