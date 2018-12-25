۶۰ درصد طرح های اشتغال کمیته امداد خراسان رضوی خودکفا شده اند

به گزارش خبرنگارمهر، حبیب‌الله آسوده صبح سه شنبه در جلسه بررسی طرح های اشتغال خراسان رضوی اظهارکرد: این نهاد از ابتدای ایجاد واحد اشتغال در اواخر دهه ۶۰ تاکنون ۱۰۵ هزار و ۹۱۷ طرح اشتغال را ایجاد کرده است که بیش از ۵۸ هزار و ۱۵۹ مورد آن مربوط به سال های ۹۱ تا ۹۷ است.

وی افزود:در مجموع کل طرح های ایجاد شده از ابتدا تاکنون ۴۲ هزار و ۹۱۵ مورد شغل در بخش دامپروری، ۶ هزار و ۲۰۵ مورد در بخش کشاورزی، ۹ هزار و ۲۷۹ مورد در بخش صنایع دستی، ۵۳ مورد در بخش شیلات، ۲۵ هزار و ۱۸۶ مورد در بخش فعالیت های صنعتی و معدنی و ۲۲ هزار و ۲۷۹ مورد در بخش خدمات بوده است.

مدیرکل کمیته امداد خراسان رضوی ادامه داد:از ۱۰۵ هزار و ۹۱۷ طرح ایجاد شده توسط کمیته امداد استان ۶۰ درصد آن به خودکفایی کامل رسیده و از چرخه حمایتی این نهاد خارج شده‌اند و ۴۳ هزار و ۳۸۱ طرح نیز تحت نظارت کارشناسان این واحد قرار دارند و به صورت مستمر و منظم، بازرسان این نهاد سرکشی هایی در قالب نظارت، حمایت و هدایت انجام می دهند تا مشکلات و موانع احتمالی رفع شود.

آسوده تاکید کرد: باتوجه به شرایط مناسب کمیته امداد بخاطر ورود به بحث اشتغال زایی مددجویان و اقشار نیازمند خوشبختانه شاهد افزایش سرانه میانگین پرداخت تسهیلات اشتغال از سال ۹۱ تاکنون بوده ایم به طوری که میزان پرداخت تسهیلات در سال ۹۱ به طور میانگین نزدیک به شش میلیون تومان برای هر طرح بوده و امسال این رقم به بیش از ۲۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.