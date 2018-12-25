تعیین جنسیت جوجه قبل از تولد با کمک لیزر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، دانشمندان راهی کشف کرده اند تا بتوان قبل از آنکه جوجه ها از تخم بیرون بیایند، جنسیت آنها را مشخص کرد.

این پروژه جدید که Seleggt نام گرفته به دانشمندان اجازه می دهد جنسیت جوجه را قبل از آنکه از تخم بیرون بیاید، تشخیص دهند. به این ترتیب می توان جوجه های نر را قبل از تولد از بین برد.

لودجر برلو مدیر این پروژه می گوید: جوجه ها اصولا برای گوشت یا تخم مرغ پرورش می یابند اما جوجه های نر تخم گذار نیستند و وزن آنها به حدی نمی رسد که برای تولید تجاری گوشت آنها را پرورش داد. این فناوری کمک می کند جوجه ها را زودتر از حد معمول تشخیص داد. پس از گذشت ۹ روز از انکوباسیون می توان تخم مرغ های حاوی جوجه نر را شناسایی و به خوراک حیوانات تبدیل کرد.

محققان با کمک لیزر می توانند مایع درون تخم مرغ را بدون آسیب به نطفه بیرون بکشند. اگر مایع حاوی هورمون های مونث بود، می تواند فرایند ۲۱ روزه انکوباسیون را تکمیل کند.

در این فرایند ابتدا پوسته تخم مرغ در برابر هوای پرفشار قرار می دهد و سپس لیزر سوراخی ۰.۳۳ میلیمتری در آن ایجاد می کند. به این ترتیب قطره ای کوچک از مایع درون تخم مرغ بیرون می آید و می توان آن را آزمایش کرد.

سالانه حدود ۶ میلیون جوجه نر در سراسر جهان معدوم می شوند زیرا آنها در چرخه غذایی کاربردی ندارند.