احمدی نژاد: کشورهای اسلامی از توطئه ایجاد تفرقه میان مسلمانان جلوگیری کنند/ بشاراسد: آمریکا و صهیونیست ها بدنبال تخریب موقعیت ایران و سوریه هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهوری اسلامی ایران در این دیدار با بیان اینکه ایران و سوریه به عنوان دو کشور دوست و برادر و متحد از جایگاه مهمی در جهان اسلام و موقعیتی ویژه در منطقه خاورمیانه برخوردار هستند، مشورت، تبادل نظر و رایزنی های مستمر میان دو کشور در رده های مختلف را بسیار مفید ارزیابی کرد و گفت: تبادل تجربیات و دستاوردهای ارزشمند دو طرف در زمینه های مختلف اقتصادی، فناوری، فرهنگی، صنعتی، بازرگانی و کشاورزی و همچنین بهره مندی از ظرفیت های موجود برای ارتقای هرچه بیشتر مناسبات دو جانبه برای تحکیم توانمندی های دو طرف بسیار موثر است.

دکتر احمدی نژاد با اشاره به سرعت زیاد تحولات منطقه ای، تدبیر و هوشیاری کشورهای اسلامی بویژه ایران و سوریه را موجب تغییر نتیجه این تحولات به سود ملت های منطقه دانست و افزود: شکست رژیم صهیونیستی در تجاوز به لبنان در اثر مقاومت دلیرانه مردم این کشور و ناکام ماندن اشغالگری آمریکا در عراق نشانه های روشنی از ضعف روزافزون و افول آمریکا و صهیونیسم است و ضرورت دارد کشورهای اسلامی با حفظ هوشیاری، وحدت و تدبیر از شکل گیری توطئه های جدید نظام سلطه از جمله ایجاد تفرقه میان مسلمانان جلوگیری کنند.

وی با اشاره به طرح های جدید آمریکا برای ایجاد تفرقه و فتنه میان مذاهب و اقوام اسلامی گفت: آنها با دامن زدن به اختلاف نظرها و با طرح های جدید که در ظاهر با دلسوزی و به نفع کشورهای منطقه است قصد دارند وانمود کنند که در فکر ایجاد ثبات و امنیت در منطقه هستند در حالیکه با این طرح ها می خواهند موقعیت خود و صهیونیست ها را در منطقه تقویت و به کشورهای اسلامی ضربه وارد کنند.

رئیس جمهور با اشاره به تلاش های آمریکا برای جلوگیری و تأخیر در استقرار و تقویت دولت مردمی در عراق گفت: توطئه های آمریکا مبنی بر ایجاد اختلاف میان شیعه و سنی و یا مطرح کردن بحث تجزیه عراق در تقابل با تمامیت ارضی و ثبات این کشور و به ضرر همه کشورهای منطقه و در راستای جلوگیری از اقتدار دولت مردمی عراق است تا زمینه ادامه حضور اشغالگران در این کشور و چپاول منابع آن و ضربه زدن به ملت های منطقه فراهم شود.

احمدی نژاد همچنین با ابراز خرسندی از توافق حماس و فتح برای پایان درگیری ها اظهار داشت: درگیری میان گروه های مختلف مسلمانان همیشه به ضرر ملت های منطقه و به نفع دشمنان اسلام است و باید مراقب بود تا دشمنان با ایجاد تفرقه و درگیری میان مسلمانان به اهداف شوم خود نرسند و اصل مقاومت تضعیف نشود.

بشار اسد رئیس جمهوری عربی سوریه نیز در این دیدار با اشاره به توانمندی ها و ظرفیت های کشورهای اسلامی برای تلاش در راستای برقراری رفاه و ثبات و آرامش برای ملت های مسلمان تاکید کرد: گسترش و تعمیق روابط تهران و دمشق در حل مسائل جهان اسلام و رفاه و پیشرفت ملت های دو کشور نقش بسزایی دارد و سوریه خواستار استفاده از دستاوردهای ارزشمند جمهوری اسلامی ایران در عرصه های گوناگون است.

رئیس جمهور سوریه به پیشرفت های اخیر در اجرای موافقت نامه های اقتصادی میان دو کشور در زمینه های گوناگون اشاره و بر ضرورت گسترش بیش از پیش مناسبات اقتصادی، فرهنگی و صنعتی میان تهران و دمشق تاکید کرد.

وی در این دیدار طرح های آمریکا را در منطقه شکست خورده دانست و افزود: آمریکا در این شکستها دنبال دست اندازیهای جدید در منطقه است و لذا هر روز اتهامات جدیدی را علیه ایران و سوریه مطرح می کند.

بشار اسد با تاکید بر تشریک مساعی و دیدار سران کشورهای اسلامی در جهت مقابله با دست اندازیهای آمریکا در منطقه گفت: آمریکا می خواهد افکار عمومی کشورهای عربی و اسلامی را نسبت به خود جلب کند و با سیاست تفرقه افکنانه سیاستهای خود را در منطقه اجرا کند.

رئیس جمهور سوریه همچنین با اشاره به تلاش آمریکا و صهیونیست ها برای تخریب موقعیت ایران و سوریه در منطقه از طریق مطرح کردن مسائلی چون عراق و فلسطین و لبنان افزود: باید با تلاش و همفکری افکار عمومی منطقه را نسبت به اهداف شوم آمریکا و صهیونیست ها آگاه کنیم چرا که ایران و سوریه پشتیبان مردم منطقه و خواستار رشد و شکوفایی آنها بوده اند.

شایان ذکر است مذاکرات مشترک هیات های عالی رتبه ایران و سوریه صبح یکشنبه به ریاست روسای جمهور دو کشور برگزار خواهد شد