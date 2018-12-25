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۴ دی ۱۳۹۷، ۱۱:۲۸

کاتب به مهر خبر داد؛

جلسه مشترک مجلس با شورای نگهبان برای بررسی راهکارهای کارآمدی مجلس

جلسه مشترک مجلس با شورای نگهبان برای بررسی راهکارهای کارآمدی مجلس

رئیس کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس از برگزاری جلسه مشترکی بین کمیسیون متبوعش و شورای نگهبان جهت بررسی راهکارهای کارآمدی مجلس خبر داد.

غلامرضا کاتب رئیس کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری جلسه ای مشترک بین کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس و شورای نگهبان جهت بررسی راهکارهای افزایش کارآمدی مجلس خبر داد.

وی خاطرنشان کرد: پس از اظهارات اخیر آیت الله جنتی درباره اقتدار مجلس و همچنین مباحثی که وی درباره کیفیت قانونگذاری و کارآمدی مجلس داشتند، توافقی صورت گرفت که این جلسه بین مجلس و شورای نگهبان برگزار شود.

رئیس کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس با بیان اینکه اعضای این کمیسیون هم دغدغه های مشابه با آیت الله جنتی برای کارآمدی مجلس و برون رفت از دغدغه های موجود دارند، تصریح کرد: حتی اگر در این زمینه نیاز به اصلاح آئین نامه وجود داشته باشد، آن را در دستور کار کمیسیون قرار می دهیم.

کد مطلب 4494860
زهرا علیدادی

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