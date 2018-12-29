سکوی های اول تا سوم به خوزستان، مرکزی و البرز رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، روز جمعه ​۷ ​دی ماه در ​اولین هفته از زمستان سال ۱۳۹۷ و در میان استقبال چشمگیر علاقمندان به این ورزش جذاب، ۱۲ اتومبیلران شرکت کننده از هفت استان، برای رقابت با یکدیگر در خط استارت مسابقه ایستادند و در رقابت های انفرادی برای کسب امتیازات، مهارت خود را به آزمایش گذاشتند ​که در نهایت ۸ شرکت کننده به دور دوم رقابت راه پیدا کردند .

در دور دوم و بر اساس جدول ارائه شده از سوی ​کمیته برگزاری این مسابقات ۸ شرکت کننده باقی مانده در جدول به صورت دو به دو (سویسو) با یکدیگر به رقابت پرداختند ​که در انتها چهار شرکت کننده برای کسب مقام های اول تا سوم به دور پایانی راه یافتند و پس تلاش بسیار و رقابتی جذاب ، سکوهای اول تا سوم این مرحله از مسابقات به شهاب پیشانیدار از خوزستان، ​هادی جعفرپور از مرکزی و​ محمدرضا روحی از البرز تعلق گرفت.

مرحله پنجم و نهایی این مسابقات اسفند ماه سال جاری برگزار و قهرمانان اول تا سوم مسابقات دریفت قهرمانی کشور در سال ۱۳۹۷ مشخص می شوند.