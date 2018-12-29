سکوی های اول تا سوم به خوزستان، مرکزی و البرز رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، روز جمعه ۷ دی ماه در اولین هفته از زمستان سال ۱۳۹۷ و در میان استقبال چشمگیر علاقمندان به این ورزش جذاب، ۱۲ اتومبیلران شرکت کننده از هفت استان، برای رقابت با یکدیگر در خط استارت مسابقه ایستادند و در رقابت های انفرادی برای کسب امتیازات، مهارت خود را به آزمایش گذاشتند که در نهایت ۸ شرکت کننده به دور دوم رقابت راه پیدا کردند .
در دور دوم و بر اساس جدول ارائه شده از سوی کمیته برگزاری این مسابقات ۸ شرکت کننده باقی مانده در جدول به صورت دو به دو (سویسو) با یکدیگر به رقابت پرداختند که در انتها چهار شرکت کننده برای کسب مقام های اول تا سوم به دور پایانی راه یافتند و پس تلاش بسیار و رقابتی جذاب ، سکوهای اول تا سوم این مرحله از مسابقات به شهاب پیشانیدار از خوزستان، هادی جعفرپور از مرکزی و محمدرضا روحی از البرز تعلق گرفت.
مرحله پنجم و نهایی این مسابقات اسفند ماه سال جاری برگزار و قهرمانان اول تا سوم مسابقات دریفت قهرمانی کشور در سال ۱۳۹۷ مشخص می شوند.
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