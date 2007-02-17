عرضه معارف اسلامی با زبان هنر تأثیر گذارتر خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، این مرجع تقلید امروز در دیدار برگزار کنندگان جشنواره هنرهای آسمانی با ایشان اظهار داشت : ما اگر بتوانیم معارف اسلامی در قالب هنر و زبان هنر تبیین و عرضه کنیم میتوانیم نتایج مطلوبی بگیریم.
وی تأثیر گذاری فراوان قرآن، نهج البلاغه و دیگر کتب اسلامی را به دلیل تلفیق ظریف محتوای غنی با هنر عنوان کرد و افزود : استفاده از هنر در تبلیغ اسلام میتواند بسیار مفید و سودمند باشد.
وی افزود : برخی از معارف اسلامی جنبه روحی داشته و محسوس نیست و به همین دلایل باید فعالان در عرصه هنرهای اسلامی برای حل این گونه مسایل چارهای بیاندیشند.
استاد حوزه علمیه قم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه زبان هنر در شرایط فعلی از سطح فکری عموم مردم بالاتر است، گفت : هنر و به خصوص هنر اسلامی باید به گونهای در جامعه عرضه شود که برای عموم مردم قابل فهم و درک باشد.
وی در پایان بر شناسایی و تقدیر از طلاب هنر تأکید کرد.
در ابتدای این دیدار رئیس مرکز پژوهشهای اسلامی سازمان صدا وسیما طی سخنانی هدف از برگزاری جشنواره هنرهای آسمانی را شناسایی طلاب هنرمند، تهیه بانک اطلاعاتی از طلاب هنرمند و بررسی و شناسایی راههای عرضه معارف اسلامی با زبان هنر عنوان کرد.
عرضه معارف دین مبین اسلام با زبان هنر باعث تأثیرگذاری بیشتر میشود.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، این مرجع تقلید امروز در دیدار برگزار کنندگان جشنواره هنرهای آسمانی با ایشان اظهار داشت : ما اگر بتوانیم معارف اسلامی در قالب هنر و زبان هنر تبیین و عرضه کنیم میتوانیم نتایج مطلوبی بگیریم.
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