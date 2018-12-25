آیت الله هاشمی شاهرودی مرد اخلاق و جهاد در راه احقاق حق بود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده شاهرود و میامی در مجلس، سید حسن حسینی شاهرودی در پیامی ضمن تسلیت به مناسبت درگذشت آیت الله شاهرودی، نوشت: درد جانکاهی است برای دلسوختگان نظام مقدس جمهوری اسلامی، که در آستانه چهل سالگی این انقلاب شکوهمند، عالم وارسته و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، حضرت آیت الله حاج سید محمود هاشمی شاهرودی مرد اخلاق و جهاد در راه احقاق حق، دارفانی را وداع گفته و پس از عمری مجاهدت خالصانه در راه تحصیل و ترویج معارف اهل بیت (علیهم السلام) و پایداری در سنگرهای مختلف، وظایف سنگینی که بر عهده ایشان بود، به دیدار معبود شتافت.

اینجانب این ضایعه را به پیشگاه مقدس حضرت بقیه الله الاعظم (عج)، مقام معظم رهبری، حوزه‌های علمیه، مردم ولایتمدار و بیت مرحوم آیت‌الله حاج سیدعلی حسینی شاهرودی و خانواده مکرم آن عالم ربانی واصل شده به رحمت و غفران الهی، تسلیت عرض کرده و برای ایشان از درگاه خداوند متعال علو درجات و حشر با سالار شهیدان (صلوات الله علیه) را مسألت دارم.