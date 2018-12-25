به گزارش خبرنگار مهر، محمد دستورانی صبح سهشنبه در آئین تکریم و معارفه رئیس آموزشوپرورش گرمسار بابیان اینکه سند تحول بنیادین راهبرد و سیاست اصلی نظام آموزشوپرورش است، اظهار داشت: مبانی عملکردی مدیران آموزشوپرورش استان سمنان به عنوان رویکرد و سیاست مهم آموزشوپرورش دنبال میشود.
وی هدف کلی و اصلی این نهاد را کیفیتبخشی به سند تحول بنیادین و در راستای آن کمک به شاخصهای آموزشی اعلام کرد و افزود: ارتقای کیفیت آموزش، مطالبه جدی والدین و مربیان است.
لزوم پرهیز از فعالیتهای حزبی در آموزش و پرورش
مدیرکل آموزشوپرورش استان سمنان همچنین بابیان اینکه گامهای محکم، آهسته و پیوسته شعار آموزشوپرورش استان برای تحقق این هدف است، اضافه کرد: قانونمداری، اعمال قانون بهجای اعمال سلیقه، خرد جمعی، توجه جدی به توفیق سازمانی و در نهایت توزیع صحیح مسئولیتها و قدرت سازمانی در دستور کار مدیران ادارات آموزشوپرورش شهرستانها قرار گیرد.
دستورانی با تاکید بر لزوم بهکارگیری افراد خلاق، مدیر و توانمند در اداره امور، بیان کرد: بهرهگیری از این ظرفیتها باید به گونهای باشد که تبعیضی در مدیریت امور وجود نداشته باشد.
وی نشست و هماندیشی با مسئولان حزبی را در حوزه آموزشوپرورش ضروری دانست و اضافه کرد: در این راستا باید از مسائل و فعالیتهای حزبی و جناحی پرهیز شود و هم فکری با این گروهها باید در راستای اعتلای آموزشوپرورش در دستور کار قرار گیرد.
اعتدال و میانهروی در دستور کار
مدیرکل آموزشوپرورش استان سمنان بابیان اینکه پیگیری و اهتمام برای رفع مشکلات، اخلاقمداری و روحیه انقلابی و مسئولیتپذیری از دیگر ویژگیهای مهم یک مدیر در نظام و آموزشوپرورش است، یادآور شد: بهرهگیری از ظرفیت خیران در امر مدرسهسازی از اولویتهای مهم این سازمان محسوب میشود.
دستورانی بابیان اینکه ارکان شخصیتی افراد و اشخاصی که در آموزشوپرورش مسئولیت قبول میکنند باید بر سه محور قرار گیرد، تصریح کرد: امیدواری و امیدآفرینی در جامعه فرهنگیان و دانش آموزان و آموزشوپرورش مهمترین این ویژگی است.
وی بابیان اینکه اعتدال و میانهروی از دیگر نکات مهمی است که باید در دستور کار مدیران آموزشوپرورش قرار گیرد، افزود: آموزشوپرورش یک خانواده بزرگ و شبکهای عظیم است و نباید نگرش منفی و ناامیدی در آن افکنده شود لذا این ناامیدی اگر در اعضای آموزشوپرورش ایجاد شود به سراسر کشور و اقشار مختلف مردم منتقل میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم امیر نجفی به عنوان رئیس جدید آموزشوپرورش گرمسار معرفی و از زحمات علی زمانی ریاست سابق قدردانی شد.
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