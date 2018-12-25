روند کاهشی زاد و ولد در یزد/ ریزش آمار ازدواج از سال۹۲ تاکنون

محمدعلی مکرمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در سال ۹۲ آمار تولدهای ثبت شده در استان یزد ۲۲ هزار و ۵۰۲ مورد بوده است، اظهار داشت: این روند از سال ۹۳ شکل افزایشی به خود گرفت یعنی در سال ۹۳ آمار ثبت‌ ولادت‌های یزد به ۲۴ هزار و ۴۱۵ مورد، در سال ۹۴ به ۲۵ هزار و ۷۴۱ مورد در سال ۹۵ به ۲۵ هزار و ۴۷۹ مورد و در سال ۹۶ به ۲۴ هزار و ۶۲۶ مورد رسید.

وی افزود: در سال جاری نیز تا پایان شهریورماه، آمار ولادت‌ها ۱۱ هزار و ۴۸۸ مورد ثبت شده که اگر ولادت‌های نیمه دوم سال را نیز همین تعداد در نظر بگیریم، آمار به احتمال زیاد به ۲۳ هزار تولد می‌رسد که این روند کاهشی میزان زاد و ولد در استان یزد را نشان می‌دهد.

مکرمی آمار ازدواج را نیز دارای روند کاهشی دانست و بیان کرد: در سال ۹۲ آمار ازدواج ثبت شده در استان ۹ هزار و ۹۸۸ مورد بوده که این میزان هر سال روند کاهشی طی کرده و در سال ۹۶ به ۷ هزار و ۲۶۹ مورد رسیده است.

مدیرکل ثبت احوال استان یزد، میزان ازدواج در شش ماهه نخست سال جاری را نیز ۳ هزار و ۷۶۷ مورد اعلام کرد و یادآور شد: در طول پنج سال گذشته، بیشترین میزان کاهش مربوط به سال ۹۶ بوده زیرا آمار ازدواج نسبت به سال ۹۵ با ریزش تقریبا هزار موردی و نسبت به سال ۹۲ با ریزش ۲ هزار و ۷۰۰ موردی مواجه بوده است.

وی، روند ثبت طلاق را نیز در استان یزد افزایشی خواند و اظهار داشت: هزار و ۲۵۶ طلاق در سال ۹۲، در پایان سال ۹۶ به هزار و ۷۴۲ مورد و در نیمه نخست سال جاری به ۸۸۰ مورد رسیده است.