آمادگی دریافت راهکارهای ارتباط صنعت با دانشگاه را داریم

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مسعود برومند در نشست مدیران دفاتر ارتباط با صنعت دانشگاهها و مراکز پژوهشی که با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، گفت: ارتباط بین صنعت و دانشگاه یکی از مباحث قدیمی و پرچالشی است که بسیاری از مدیران کشور آن را غیر قابل حل می دانند اما اینگونه نیست.
وی افزود: برگزاری این نشست برای بررسی چالشهای این حوزه برگزار می شود.
برومند با بیان اینکه پروژههای صنعتی هستند که در دانشگاهها اجرایی می شوند بیان کرد: ما مدلهای موفقی در زمینه ارتباط با صنعت داریم که این نشان از اهمیت موضوع است.
معاون وزیر علوم گفت: اما همواره در موضوع ارتباط صنعت و دانشگاه چالش هایی وجود دارد.
وی گفت: یکی از این چالش ها رویکرد غیرتخصصی نسبت به ارتباط میان صنعت و دانشگاه است؛ همچنین نیازهای آتی بخشهای صنعتی از دیگر چالشهای مطرح در این زمینه به شمار می رود در حالی که دانشگاهها در دورههای تحصیلات تکمیلی به نیازهای مدتدار صنایع توجه میکنند.
وی با بیان اینکه صنایع دارای نیازهای آنی هستند، گفت: همین موضوع باعث تصور صنایع از نتوانستن دانشگاه ها برای رفع نیازشان باشد.
برومند با بیان اینکه رفع این چالش نیازمند تعریف مکانیزمهایی است که در آن چندین فاکتور هدف گذاری شود، افزود: حضور دانشگاهها در جامعه و صنعت از جمله فاکتورهایی است که می بایست به آن توجه شود.
معاون پژوهشی وزیر علوم گفت: بخشهای صنعتی باید نگاه آیندهنگری داشته باشند که برای تحقق این امر باید برنامههای سازمانها و بخشهای دولتی به پروژههای تخصصیتر تبدیل شود.
برومند گفت: انتظار داریم بخشهای صنعتی گامهایی برای تصمیمگیریهای آتی و اجرای پروژههای مدت دار بردارند.
وی گفت: وزارت علوم آمادگی دارد راهکارهای ارتباط میان صنعت و دانشگاه را دریافت کند تا بر اساس آن مکانیزم های اجرایی را تعریف کنیم.
معاون وزیر با اشاره به نحوه استخدام اعضای هیات علمی بیان کرد: بر اساس آیین نامه های ابلاغ شده به دانشگاه ها تاکید شده که اعضای هیات علمی که در سال ۹۸استخدام می شوند باید در بخش های صنعتی حضور داشته باشند.
وی بیان کرد: درحال حاضر دانشگاه ها که فاصله زیادی با اخذ کارشناسی، ارشد و دکترا نداشته باشند و تعداد مقالات بالایی داشته باشند به استخدام در می آیند؛ با چنین شاخص هایی نمی توان اساتیدی استخدام کرد که در ارتباط با صنعت متمرکز شوند. از این رو به اعضای هیات رئیسه دانشگاه ها اختیارات لازم را داده ایم.
وی با اشاره به گلایه هایی از سوی بخش های صنعتی خصوصی ودولتی درباره کاراموزی و کارورزی دانشجویان گفت: در این گلایه ها بحث می شود که دانشجویان با فعالیت های صنعتی آشنا نیستند ولی این امر برعهده بخش صنعتی است چراکه وقتی دانشجویان به بخش های صنعتی خصوصی وارد میشوند به عنوان یک نیروی ارزان قیمت دیده میشوند.
وی افزود: وقتی در بخش صنعتی جذب می شوند به عنوان افراد کپی کار قلمداد می شوند و هیچگونه آموزشی نمیبینند.
وی افزود: در این زمینه جلسات متعددی با سازمان برنامه و بودجه برگزار کردیم تا نوع آموزش را به سمت پروژه محور سوق دهیم که این هزینه زیادی میطلبد.
برومند تاکید کرد: اگر پنجاه درصد دروس آزمایشگاهی به این سمت سوق داده شوند به هزار میلیارد تومان نیاز دارد که اجرای چنین برنامه ای در دستور کار وزارت علوم قرار دارد.
معاون پژوهشی وزیر علوم با اشاره به پیچیدگی های هدایت رساله های دکتری و پایان نامه های ارشد به سمت صنعت گفت: اگر گفته شود صنعت پنج میلیون تومان از رساله حمایت می کند به نظر من شوخی است زیرا رساله های دکتری نیاز به گرنت دارد. با اعطای گرنت پژوهشگر میتواند در مدت زمان محدود پروژه را اجرایی کند و تا انتهای کار به مطالعات خود ادامه دهد.
وی گفت: ضروری است که قوانین انعطاف پذیر باشند؛ نمی توان مکانیزم های یکسانی برای پژوهشگاه و دانشگاه ها تدوین کرد این آییننامه ها باید انعطاف پذیری لازم را داشته باشند تا پایان نامه های تحقیقاتی وارد حوزه پژوهش و فناوری شوند.
معاون وزیر با بیان اینکه برای ایجاد روابط منطقه ای میان دانشگاه ها و بخش های صنعتی باید شفاف سازی صورت گیرد گفت: باید در همکاری خود شفاف سازی داشته باشیم.
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