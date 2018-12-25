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۴ دی ۱۳۹۷، ۱۱:۳۵

اطلاعیه نوسازی مدارس سیستان وبلوچستان در خصوص یک خبر

اطلاعیه نوسازی مدارس سیستان وبلوچستان در خصوص یک خبر

زاهدان - اداره کل نوسازی مدارس سیستان و بلوچستان در پی انتشار خبری مبنی بر فروش تجهیزات گرمایشی با آرم این سازمان در بازار آزاد اطلاعیه ای در این رابطه صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان در این اطلاعیه آمده است: این اداره کل تاکنون هیچ گونه خرید پکیج دیواری نداشته است و به محض اطلاع از فروش پکیج های دیواری شرکت ایران رادیاتور که برروی بسته بندی آنها نام نوسازی مدارس این استان جعل شده است بهمراه نیروی انتظامی در مورخ ٢٥ آذر ماه ضمن حضور در فروشگاه توزیع کننده این پکیج ها صورت جلسه ای تنظیم و مراتب به مراجع نظارتی منعکس شده است.

در این اطلاعیه ذکر شده است: موضوع از طریق مراجع قضایی برای برخورد با سوء استفاده کنندگان از نام اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس در حال پیگیری است.

کد مطلب 4494894

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