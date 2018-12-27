بازار شهرستان های تهران و مقاومت در برابر کاهش قیمت ارز

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها-سمانه شمس: قیمت دلار در ابتدای سال جاری از ۳ هزار تومان تا ۱۹ هزار تومان افزایش یافت و در پی آن قیمت بسیاری از کالاها به طور سرسام آوری بالا رفت، اما پس از آن بانک مرکزی توانست، با اتخاذ سیاست‌های مالی قیمت دلار را کنترل کرده و آن را تا حدود ۹ هزار تومان کاهش دهد.

اما در این بین کم‌ترین توقعی که وجود دارد، کاهش قیمت‌هایی است، که بلافاصله با افزایش قیمت دلار افزایش یافتند و حالا با کاهش قیمت آن، خیال پایین آمدن ندارند.

واکنش حداقلی بازار به کاهش قیمت ارز

یکی از افرادی که در بازار ری مشغول خرید بود، در خصوص قیمت کالاها به خبرنگار مهر گفت: قیمت‌ها اصلاً کاهشی را نشان نمی‌دهد و در قیمت کالاهای خریداری شده تفاوتی با زمان دلار ۱۸ یا ۱۹ هزار تومانی نمی بی نم.

وی گفت: باید کنترل‌ها بر قیمت کالا بیشتر شود، مسئولین وظیفه دارند، شرایط را برای آسایش ما فراهم آورند، حقوق ما تغییر چند برابری نکرده که قیمت کالاها چند برابر شود.

یکی از فعالان بازار گوشی تلفن همراه در شهریار نیز در مورد قیمت‌ها به خبرنگار مهر گفت: کاهش قیمت در برندهایی که زیاد معروف نیستند، را داشتیم، مثلاً یک گوشی تلفن همراه که پیش از گرانی‌ها کم‌تر از یک میلیون ۴۰۰ هزار تومان بود، با افزایش قیمت‌ها به بالای ۳ میلیون تومان رسید و سپس به حدود ۲ میلیون و نیم رسید.

وی گفت: در برندهای معروف تلفن همراه نه تنها شاهد کاهش قیمت‌ها در پی کاهش قیمت دلار نبودیم، که در برخی موارد افزایش ۱۰۰ الی ۲۰۰ هزار تومانی را نیز مشاهده می‌کنیم.

یک فعال بازار فرش شهرستان ری نیز در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر کاهش قیمت این محصول در بازار در پی کاهش قیمت دلار گفت: اغلب کارخانه‌ها مبالغی بین ۱۰۰ الی ۲۰۰ هزار تومان کاهش قیمت داشته اند، اما بازار راکد است و مردم و خریداران منتظر افت بیشتر قیمت محصولات هستند و از خرید امتناع می‌کنند.

مردم در خرید کالاهایی که احتیاج ندارند تعجیل نکنند

اما چرا قیمت کالاها، علی رغم کاهش قیمت دلار کاسته نشده و بازار در برابر این کاهش قیمت‌ها مقاومت می‌کند، سوالی است، که یک استاد دانشگاه آزاد و تحلیل گر مسائل اقتصادی در پاسخ به آن به خبرنگار مهر گفت: طبیعتاً کاهش نرخ ارز اثر خود را به سرعت در بازار نشان نمی‌دهد و باید بگوییم، اگر این کاهش ماندگار نباشد، اصلاً از قیمت‌ها کاسته نخواهد شد.

دکتر مهدی شیرکوند چسبندگی قیمت‌ها را مهم‌ترین عامل عدم کاهش قیمت‌ها در بازار دانست و اضافه کرد: مقاومت عرضه کنندگان کالا در برابر کاهش قیمت‌ها طبیعی است، آنها سعی می‌کنند، قیمت‌ها را کاهش ندهند و در این بین اداره بازار ارز با نرخ تعادلی به جای چند نرخی کردن ارز می‌تواند در کاهش قیمت‌ها مؤثر باشد.

وی نسبت به افزایش قیمت ارز در بازار در صورت عملکرد نادرست سیاستگذاران گفت: شاخص‌های نقدینگی و تورم در حال حاضر وضعیت مساعدی ندارند، ولی اگر اتفاق عجیب و غریبی رخ ندهد، بعید می دانم شاهد افزایش نرخ ارز در بازار باشیم و ماندگاری قیمت ارز در کانال‌های زیر ۱۰ هزار تومان، دیر یاز زود سبب شکستن مقاومت عرضه کنندگان کالا و نیز کاهش قیمت می‌شود.

شیرکوند گفت: در این بین، مردم نیز نباید در خرید کالاهایی که در همان زمان به آن احتیج ندارند، تعجیل کنند، تا شکست قیمت‌ها زودتر اتفاق بیفتد.

حال باید منتظر ماند و دید، بازار چه زمانی نسبت به کاهش قیمت دلار واکنش نشان داده و قیمت کالاهایی که به سرعت پس از افزایش قیمت ارز اوج می‌گیرد، کی کاهش خواهد یافت.