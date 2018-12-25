به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدرضا اسماعیلی پور صبح سه‌شنبه در نشست با مدیر حوزه علمیه خواهران استان بوشهر اظهار داشت: گسترش فعالیت‌ها و همکاری و استفاده از ظرفیت طلاب و مبلغات حوزه علمیه خواهران در دستور کار است.

وی خاطرنشان کرد: اوقاف و امور خیریه در سال ۶۴ شناسه فرهنگی دارد که مباحث مربوط به سبک زندگی اسلامی، ازدواج آسان، خیمه های معرفتی از جمله برنامه های مهم است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان بوشهر با اشاره به فعالیت های قرآنی و حفظ قرآن کریم بیان داشت: ۵۳ هزار نفر سهم استان بوشهر در افق چم انداز ۱۴۰۴ که تربیت ۱۰ میلیون حافظ قرآن کریم، مدنظر است.

حجت‌الاسلام اسماعیل‌پور افزود: این طرح که ۵ سال است شروع شده و جز ۱، ۲ و ۳ و معارف اسلامی و تفسیر انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه تعداد موقوفات در استان بوشهر خیلی کم است تأکید کرد: بازخورد و آثار موقوفات در استان بوشهر دیده نشده و نتوانسته توجه مردم جهت گسترش امر وقف گسترش دهد و از جهتی افزایش مراکز خیریه‌ای باعث کاهش موقوفات شده است.