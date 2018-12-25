به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه یوسفی صبح سهشنبه در نشست با مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان بوشهر اظهار داشت: ترویج فرهنگ وقف از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و حوزه علمیه خواهران همکاری لازم را در این زمینه خواهد داشت.
وی خواستار هماهنگی و ارتباط بیشتر بین اوقاف و حوزه علمیه شد و گفت: با توجه به ظرفیت و توانمندی های که در حوزه های علمیه خواهران و اوقاف و امور خیریه هست می توان برنامه های فرهنگی و دینی در سطح استان را منسجم و با کیفیت تر گسترش داد.
یوسفی افزود: ۹۷ دوره کوتاه مدت معارف اسلامی در سطح استان توسط حوزه علمیه خواهران در حال برگزاری است که می توان با استفاده از امامزاده ها و حسینه های این دوره های فرهنگی و تربیتی را افزایش داد.
وی خاطرنشان کرد: جشن ازدواج همسفر تا بهشت ویژه خواهران طلبه که در سال ۹۷ عقد کردند در سالروز ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) با رویکرد علمی، آموزشی برگزار می شود.
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