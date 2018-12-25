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۴ دی ۱۳۹۷، ۱۱:۴۶

مدیر حوزه علمیه خواهران بوشهر خبر داد؛

جشن ازدواج همسفر تا بهشت در بوشهر برگزار می‌شود

جشن ازدواج همسفر تا بهشت در بوشهر برگزار می‌شود

بوشهر - مدیر حوزه علمیه خواهران استان بوشهر از برگزاری ۹۷ دوره کوتاه مدت معارف اسلامی در استان بوشهر خبر داد و گفت: جشن ازدواج همسفر تا بهشت در بوشهر برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه یوسفی صبح سه‌شنبه در نشست با مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان بوشهر اظهار داشت: ترویج فرهنگ وقف از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و حوزه علمیه خواهران همکاری لازم را در این زمینه خواهد داشت.

وی خواستار هماهنگی و ارتباط بیشتر بین اوقاف و حوزه علمیه شد و گفت: با توجه به ظرفیت و توانمندی های که در حوزه های علمیه خواهران و اوقاف و امور خیریه هست می توان برنامه های فرهنگی و دینی در سطح استان را منسجم و با کیفیت تر گسترش داد.

یوسفی افزود: ۹۷ دوره کوتاه مدت معارف اسلامی در سطح استان توسط حوزه علمیه خواهران در حال برگزاری است که می توان با استفاده از امامزاده ها و حسینه های این دوره های فرهنگی و تربیتی را افزایش داد.

وی خاطرنشان کرد: جشن ازدواج همسفر تا بهشت ویژه خواهران طلبه که در سال ۹۷ عقد کردند در سالروز ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) با رویکرد علمی، آموزشی برگزار می شود.

کد مطلب 4494912

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