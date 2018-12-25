معرفی کاندیداهای نهایی بخش دانشجویی جشنواره ادبیات سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره ادبیات سلامت، فهرست داستانها، نمایشنامهها و فیلمنامههای بخش دانشجویی راهیافته به مرحله نهایی داوری جشنواره ادبیات سلامت به شرح زیر است:
بخش داستان
نام و نام خانوادگی: نام اثر
آمنه بختیاری: امید زنده است
امین خراسانی: پاییزیترین بهار
آیلار هشترودی: آخرین حضور
بلال فتاحی: مطرود
پرستو جعفرزاده: من کلارا نیستم
راضیه ساقی: خانه پنجم
زینب صادقیفرد برده آبرو
سعید تواضع: مردم گریز
صدف فیاضی: من، خودم و دیگران
عباس شرقی: پاییز سرخ
عطیه فرهادی آلاشتی: آبی کبالت
هیراد آذرنگ: پروانهای در انشاء خدا
بخش نمایشنامه
محمدجواد زارع: بیابان ها
سعید تواضع: اختلال
مهدی عاشوری: اتاق ایزوله
نرجس امین: گلنار و شهر هزار عجوزه
ابوالفضل حاتمیمقدم: یک عاشقانه ناآرام
ایمان حسن زاده تاجی: نهنگ آبی
رسول ایرانزاد آقا میرلو: عکسی سوخته از یک عکاس جنگ
مهتاب اسفندیاری: مواظب باش شلیک زندگیت به خطا نرود
هیراد آذرنگ: پروانهای در رویای پروانه شدن
حمیدرضا ارجمندی: خوابی مرا خواهد ربود
حمید علیزاده: عطر زنی در بارانداز
سحر پشتکوه: خیلی زود ، خیلی دیر
نرگس قنواتی: شاید هرگز برای شما اتفاق نیفتد
مصطفی توفیقی: لاتاری
بخش فیلمنامه
جواهر باکو دزفولی : اتونالیته
اسما ضیا الدینی، علی اکبر رضایی: نور امید
امین کاظمی: تماس از دست رفته
حسینعلی مرادی: شام ایرانی
حمیدرضا ارجمندی: آقای خواب
سعید تواضع: درد خفیف
سهیلا حضرتی: خانه
سید عماد حسینیفرد: خون بازی
عباس شرفی: عروسک صورتی
مهدی افخمی: جنوبگان
گفتنی است بخش دانشجویی به عنوان بخش جنبی جشنواره ادبیات سلامت است که به دبیری بهاءالدین مرشدی و مدیری رامبد خانلری، اصغر نوری و مسعود امینیتیرانی برگزار میشود. سیدبهیاد نجفی مدیر بخش دانشجویی این جشنواره است و کاندیداهای راهیافته به مرحله نهایی نیز از سوی داوران بخش اصلی مورد داوری قرار میگیرند.
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