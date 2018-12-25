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۴ دی ۱۳۹۷، ۱۲:۵۳

معرفی کاندیداهای نهایی بخش دانشجویی جشنواره ادبیات سلامت

معرفی کاندیداهای نهایی بخش دانشجویی جشنواره ادبیات سلامت

کاندیداهای راه‌یافته به مرحله نهایی در بخش دانشجویی جشنواره ادبیات سلامت معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره ادبیات سلامت، فهرست داستان‌ها، نمایشنامه‌ها و فیلمنامه‌های بخش دانشجویی راه‌یافته به مرحله‌ نهایی داوری جشنواره‌ ادبیات سلامت به شرح زیر است:

بخش داستان
نام و نام خانوادگی: نام اثر
آمنه بختیاری: امید زنده است
امین خراسانی: پاییزی‌ترین بهار
آیلار هشترودی: آخرین حضور
بلال فتاحی: مطرود
پرستو جعفرزاده: من کلارا نیستم
راضیه ساقی: خانه پنجم
زینب صادقی‌فرد برده آبرو
سعید تواضع: مردم گریز
صدف فیاضی: من، خودم و دیگران
عباس شرقی: پاییز سرخ
عطیه فرهادی آلاشتی: آبی کبالت
هیراد آذرنگ: پروانه‌ای در انشاء خدا

بخش نمایشنامه
محمدجواد زارع: بیابان ها
سعید تواضع: اختلال
مهدی عاشوری: اتاق ایزوله
نرجس امین: گلنار و شهر هزار عجوزه
ابوالفضل حاتمی‌مقدم: یک عاشقانه ناآرام
ایمان حسن زاده تاجی: نهنگ آبی
رسول ایرانزاد آقا میرلو: عکسی سوخته از یک عکاس جنگ
مهتاب اسفندیاری: مواظب باش شلیک زندگیت به خطا نرود
هیراد آذرنگ: پروانه‌ای در رویای پروانه شدن
حمیدرضا ارجمندی: خوابی مرا خواهد ربود
حمید علیزاده: عطر زنی در بارانداز
سحر پشتکوه: خیلی زود ، خیلی دیر
نرگس قنواتی: شاید هرگز برای شما اتفاق نیفتد
مصطفی توفیقی: لاتاری

بخش فیلمنامه
جواهر باکو دزفولی : اتونالیته
اسما ضیا الدینی، علی اکبر رضایی: نور امید
امین کاظمی: تماس از دست رفته
حسینعلی مرادی: شام ایرانی
حمیدرضا ارجمندی: آقای خواب
سعید تواضع: درد خفیف
سهیلا حضرتی: خانه
سید عماد حسینی‌فرد: خون بازی
عباس شرفی: عروسک صورتی
مهدی افخمی: جنوبگان

گفتنی است بخش دانشجویی به عنوان بخش جنبی جشنواره ادبیات سلامت است که به دبیری بهاء‌الدین مرشدی و مدیری رامبد خانلری، اصغر نوری و مسعود امینی‌تیرانی برگزار می‌شود. سیدبهیاد نجفی مدیر بخش دانشجویی این جشنواره است و کاندیداهای راه‌یافته به مرحله نهایی نیز از سوی داوران بخش اصلی مورد داوری قرار می‌گیرند.

کد مطلب 4494927

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