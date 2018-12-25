معرفی کاندیداهای نهایی بخش دانشجویی جشنواره ادبیات سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره ادبیات سلامت، فهرست داستان‌ها، نمایشنامه‌ها و فیلمنامه‌های بخش دانشجویی راه‌یافته به مرحله‌ نهایی داوری جشنواره‌ ادبیات سلامت به شرح زیر است:

بخش داستان

نام و نام خانوادگی: نام اثر

آمنه بختیاری: امید زنده است

امین خراسانی: پاییزی‌ترین بهار

آیلار هشترودی: آخرین حضور

بلال فتاحی: مطرود

پرستو جعفرزاده: من کلارا نیستم

راضیه ساقی: خانه پنجم

زینب صادقی‌فرد برده آبرو

سعید تواضع: مردم گریز

صدف فیاضی: من، خودم و دیگران

عباس شرقی: پاییز سرخ

عطیه فرهادی آلاشتی: آبی کبالت

هیراد آذرنگ: پروانه‌ای در انشاء خدا



بخش نمایشنامه

محمدجواد زارع: بیابان ها

سعید تواضع: اختلال

مهدی عاشوری: اتاق ایزوله

نرجس امین: گلنار و شهر هزار عجوزه

ابوالفضل حاتمی‌مقدم: یک عاشقانه ناآرام

ایمان حسن زاده تاجی: نهنگ آبی

رسول ایرانزاد آقا میرلو: عکسی سوخته از یک عکاس جنگ

مهتاب اسفندیاری: مواظب باش شلیک زندگیت به خطا نرود

هیراد آذرنگ: پروانه‌ای در رویای پروانه شدن

حمیدرضا ارجمندی: خوابی مرا خواهد ربود

حمید علیزاده: عطر زنی در بارانداز

سحر پشتکوه: خیلی زود ، خیلی دیر

نرگس قنواتی: شاید هرگز برای شما اتفاق نیفتد

مصطفی توفیقی: لاتاری



بخش فیلمنامه

جواهر باکو دزفولی : اتونالیته

اسما ضیا الدینی، علی اکبر رضایی: نور امید

امین کاظمی: تماس از دست رفته

حسینعلی مرادی: شام ایرانی

حمیدرضا ارجمندی: آقای خواب

سعید تواضع: درد خفیف

سهیلا حضرتی: خانه

سید عماد حسینی‌فرد: خون بازی

عباس شرفی: عروسک صورتی

مهدی افخمی: جنوبگان



گفتنی است بخش دانشجویی به عنوان بخش جنبی جشنواره ادبیات سلامت است که به دبیری بهاء‌الدین مرشدی و مدیری رامبد خانلری، اصغر نوری و مسعود امینی‌تیرانی برگزار می‌شود. سیدبهیاد نجفی مدیر بخش دانشجویی این جشنواره است و کاندیداهای راه‌یافته به مرحله نهایی نیز از سوی داوران بخش اصلی مورد داوری قرار می‌گیرند.