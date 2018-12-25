به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله عبدالکریم عابدینی روز سه شنبه در دیدار جمعی از اساتید بسیجی دانشگاه‌های استان قزوین، اظهار کرد: دین اسلام منطبق با فطرت انسان و عقل است، اگر کسی با دین مشکل دارد یعنی با خودش مشکل دارد؛ زیرا نتوانسته است با تفکرات درونی خودش کنار بیاید.

وی درباره وحدت حوزه و دانشگاه بیان کرد: نتایج سازنده این وحدت قدرتمندانه را از دوران مبارزات پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، دوران دفاع مقدس و پس از آن در سالیان مختلف تا به امروز شاهد بودیم؛ اما هیچ‌زمانی شیرینی وحدت حوزه و دانشگاه را همچون دوران پیش از انقلاب و دوران جنگ نچشیدیم، پس از این دوران این وحدت تا حدودی به صورت نمادین و تشریفاتی تبدیل شده است.

نماینده ولی‌فقیه در قزوین با بیان اینکه نهاد نمایندگی ولی‌فقیه در دانشگاه‌ها زحمات زیادی برای حفظ وحدت حوزه و دانشگاه متحمل شده است، ابراز کرد: البته اگر سستی، کوتاهی و سهل‌انگاری در فعالیت‌ها وجود دارد باید این ضعف را رفع کرد نه اینکه به کل فعالیت‌ها و زحمات نهاد رهبری در دانشگاه‌ها ایراد گرفت.

عضو هیئت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) بیان کرد: در کشور ما افکار ناهماهنگ با دین و اسلام وجود دارد و بسیاری به دنبال ترویج این تفکر هستند که ما به دین نیازی نداریم و اسلام یک دین مزاحم برای ماست، این یک نگاه شیطانی است و وظیفه شیطان همین ترویج دشمنی‌هاست که وظیفه ما این است که دشمنی شیطان را جدی بگیریم.

وی اضافه کرد: اگر شیطان از ابتدای پیروزی انقلاب کار خود را به نحو احسن انجام نداده بود ما امروز صاحب موشک دور برد و نقطه زن نبودیم و اسرائیل در جوِّ وحشتناکی که ما برایش ایجاد کرده‌ایم نفس نمی‌کشید، البته مشکل ما این است که گاهی این دشمنی‌ها را جدی نمی‌گیریم.

وی گفت: متاسفانه ما گاهی اوقات به دلیل منافع خود، شیطان را جدی نگرفته و به واسطه ارتقای خود و تائید شیطان، به جنود شیطان تبدیل می‌شویم، گاهی یک دانشجو، یک استاد، یک تشکل به مصداق واقعی شیطان تبدیل می‌شود و وظیفه ماست که با این فضا مقابله کنیم، شخصی که مسئولیتی را برعهده می‌گیرد اما توان مقابله با مفسده را ندارد خود دچار فساد انگیزی می‌شود پس این شخص خودش شیطان است.

آیت‌الله عابدینی عنوان کرد: جنود ابلیس دو دسته هستند؛ یک دسته شیاطین جن و دسته دیگر شیاطین انس. اگر کسی جای یک انسان صالح را گرفت و به فساد، فحشا و منافق‌گری دامن زد در نگاه قرآن مصداق یک شیطان است، امروز بسیاری در عرصه دینی و فرهنگی با ما متفاوت هستند و نگاه ضد دینی دارند.

امام جمعه قزوین عنوان کرد: یکی از آفت‌های ما دچار شدن به آفت روزمرگی فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و عبادی است، ما نماز را با روزمرگی می‌خوانیم، جلسات، نشست‌ها و همایش‌های فرهنگی ما تبدیل به تشریفات شده است. وظیفه ما رصد این شرایط و رفع نقاط ضعف است و نباید ناامید شد زیرا هر اقدام دینی ما باید ایجاد انقلاب کند.

وی تاکید کرد: اگر دانشجویان را فرصت نبینیم ضرر کرده‌ایم و باید بنای نگاه ما این باشد که با روشنگری و آگاهسازی راه نجات آنها را فراهم کنیم، همواره دانشجویانی وجود دارند که باید حضور آنها را به یک فرصت خوب تبدیل کرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین گفت: نهاد رهبری باید همه اقشار دانشگاهی را مدنظر قرار دهد و آن‌ها را به سمت انقلاب هدایت کند و نیروهای انقلابی را با جنود خود همراه کند، گاهی یک نگاه محبت آمیز و سعه صدر ما می‌تواند عامل هدایت قشری از دانشجویان شود.

آیت‌الله عابدینی با تاکید براینکه بدون «اقامه نماز» مشکلی حل نمی‌شود، اذعان کرد: نمازخواندن با اقامه نماز متفاوت است، اقامه نماز یعنی اقامه دین، اقامه عدل، حمایت از مظلوم، ایستادگی درمقابل ظالم و امر به معروف و نهی از منکر. اگر ما نماز و مساجد و نمازهای جماعت را جدی نگیریم به داد دین نرسیده‌ایم.

وی افزود: ترک امر به معروف و نهی از منکر و تنها گذاشتن این دو واجب الهی نیز امروز ما را دچار مشکلات فراوان کرده است، متاسفانه ما پشتیبان هم نیستیم و جمع‌های یکدیگر را رها کرده‌ایم، کسی که در محیط دانشگاه به جای رسالت فرهنگی، فساد را دامن می‌زند یک منافق است و رفتار منافقانه دارد.

عضو هیئت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) اذعان کرد: ما باید آیه «وَاعتَصِموا بِحَبلِ اللَّهِ جَمیعًا» را عمل کنیم، عترت و قرآن همراه یکدیگرند، باید محافل قرآنی پویا داشته باشیم تا آسیب نبینیم، باید تفرق را کنار گذاشت و از همین محافل قرآنی می‌توان مقابل فتنه‌ها ایستاد و چالش‌های اجتماعی و فرهنگی را حل کرد.

امام جمعه قزوین در پایان گفت: باید برای احیای قرآن پیشقدم شویم، احیای قرآن، احیای ماست، تجربه تاریخی ثابت کرده که حزب و سیاسی‌کاری و سیاست بازی پاسخگو نیست.