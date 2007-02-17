هاشمی رفسنجانی : امنیت عراق مستلزم خروج اشغالگران است / بشار اسد : فتنه انگیزی میان شیعه و سنی آخرین ترفند آمریکا است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله هاشمی رفسنجانی در این دیدار با اشاره به شرایط حساس منطقه و جهان، خواهان همکاری، مشاوره و رایزنی منظم میان ایران و سوریه شد و افزود: منافع این ارتباط، کل منطقه و جهان اسلام و به خصوص مردم دو کشور را شامل خواهد شد.

بشار اسد نیز وقوع تحولات در منطقه را پی در پی و نیازمند توجه عمیق عنوان کرد و گفت: با توجه به شکست های آمریکا و متحدانش در منطقه بویژه عراق، لبنان و فلسطین آنها از هر فرصتی برای بحران افکنی استفاده می کنند و کشورهای جهان اسلام بویژه ایران و سوریه باید امکانات خود را برای مقابله با این شرارت ها بسیج کنند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در این دیدار امنیت عراق را مستلزم خروج اشغالگران از این کشور بیان کرد و افزود: آمریکا بدنبال تامین منافع خود در عراق است و بسیاری از این درگیری ها و نا امنی ها ریشه در اقدامات آمریکا در عراق دارد.

رئیس جمهوری سوریه، تلاش این کشور برای گسترش روابط با عراق را مقابله با فتنه انگیزی های آمریکا ودیگران و دشمنان جهان اسلام در عراق بر ضد سوریه عنوان کرد و گفت: هدف نهایی سوریه ایجاد یک بستر مناسب برای مشارکت همه گروه های سیاسی، مذهبی و قومی عراقی در روند سیاسی این کشور است.

آیت الله هاشمی رفسنجانی در بخش دیگری از این دیدار، اختلاف افکنی میان شیعه و سنی در منطقه بویژه در موضوع عراق و لبنان را طراحی آمریکایی بیان کرد و گفت : جهان اسلام با هوشیاری رهبران سیاسی و مذهبی خود می تواند این توطئه را خنثی و دشمنان را در ضربه زدن به وحدت وانسجام جهان اسلام و مسلمان ناکام گذارد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ناکامی رژیم صهیونیستی در مقابله با مقاومت اسلامی لبنان و همچنین مسئله فلسطین را دلیل مناسبی برای ماجراجویی در منطقه عنوان و تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران و سوریه با تلاش های خود می توانند مردم لبنان و فلسطین را در پیگیری اهدافشان یاری دهند.

بشار اسد نیز جمهوری اسلامی ایران را یک کشور بزرگ اسلامی در منطقه توصیف کرد و گفت : دین اسلام عامل اصلی و مشترک برای روابط حسنه میان کشورهای اسلامی است نه مذهب.

رئیس جمهوری سوریه تصریح کرد: فتنه انگیزی میان شیعه و سنی در عراق و لبنان آخرین برگه های آمریکا و دوستانش برای بهره گیری از اختلافات است و با تبلیغات دروغین در پی سرپوش گذاشتن بر شکست هایشان در عراق، فلسطین، لبنان، سوریه و ایران هستند.

وی افزود: آنها متوجه شده اند که از طریق نظامی توانایی رسیدن به خواسته هایشان در منطقه را ندارند و از اینگونه راهها می خواهند به اهداف شوم خود جامعه عمل بپوشانند.

در پایان این دیدار بشار اسد از آیت الله هاشمی رفسنجانی برای سفر به سوریه دعوت بعمل آورد که با استقبال رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد.